再婚夫妻吵架竟失控「摔對方小孩」 社會局證實為舊案已依法裁處

近日一段家暴影片在網上曝光，由於事發地點疑似在台中，台中市政府社會局隨即介入查證並對外說明。（資料照）

近日社群平台Threads流傳一段監視器影片，畫面中一對夫妻於家中爆發激烈爭執，過程中情緒失控，竟將兩名幼童輪流抱起重摔洩憤，引發網友強烈撻伐。由於事發地點疑似在台中，台中市政府社會局隨即介入查證並對外說明。

影片中顯示，一家四口在客廳時，一對夫妻發生爭執。過程中，女子情緒激動將書包丟向男子，男子隨後拉扯身旁幼童的書包，導致小孩跌倒。接著，雙方情緒持續失控，互相拉扯、抱起孩子，父親一度將女童舉起作勢摔地，女童驚恐喊叫，畫面曝光後引發網友關注。

上傳影片者疑似為影片中的女子，她表示事發至今已超過兩年，自己與女兒仍未走出陰影。由於影片近日才被公開，引發外界猜測是否與其近期與前夫再度發生衝突有關，目前原貼文已被刪除。對此，社會局表示，經警方與社工比對後確認，該事件發生於2023年，並非近期案件。影片中女子為女童生母，男子則為當時的繼父，兩人屬於重組家庭關係。

社會局指出，該名繼父行為已違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條身心虐待及第56條未受適當養育或照顧之規定，當時已依法裁處，並要求其強制接受親職教育。後續兩人已離婚，該男子目前未再與女童接觸。

針對外界關心兒少現況，社會局表示，社工持續追蹤輔導，確認女童目前照顧情形穩定良好，未來仍將持續提供必要關懷與支持，確保兒少安全無虞。

