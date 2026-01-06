再婚懷孕後首迎新年！福原愛曬美食發文祝賀 心境轉變引關注

福原愛日前宣布再婚並且懷孕。（圖／中時資料照）

前日本桌球國手福原愛在2021年與前夫江宏傑離婚後，感情動向始終備受外界關注。時隔4年，她日前無預警公開再婚並懷孕的消息，再度掀起熱烈討論。進入新年之際，福原愛也透過社群平台發文，以溫暖輕鬆的方式向粉絲送上祝福，展現與過往不同的心境狀態。

福原愛今（6日）在微博發文，分享十多張近期品嘗的美食照片，畫面中可見色澤飽滿的蘋果、熱騰騰的麵食、煎得恰到好處的牛排、各式餅乾與湯品，樸實卻充滿生活感。她在貼文中寫下：「年底到現在吃的好吃的東西，祝大家新年快樂～希望大家在新的一年裡心想事成，身體健康，平安快樂，我們一起加油！」字裡行間流露出對新年的期待與祝福。

福原愛開心分享多張美食照片。（圖／翻攝自福原愛 微博）

福原愛也在文中特別註解，其中一張照片中的大蘋果是從青森寄來的，大讚：「頂！」，並分享最後幾張照片裡的白菜與白蘿蔔是舅舅親手栽種：「賊甜老好吃了 」，展現對家人與日常生活的珍惜。相關貼文一曝光，立刻引來大批網友留言祝福，紛紛回應「新年快樂」、「好好吃飯生活最重要」、「看起來很幸福」。

事實上，福原愛近來話題不斷。她在2021年離婚後，日前卻突然公開再婚與懷孕消息，讓外界相當驚訝，她也接受日媒《女性セブンプラス》訪問，罕見談及與前夫婚姻破裂的原因，她坦言，從結婚初期兩人就已出現問題，回頭看來認為，「現在回想起來，當時的我太不成熟了」。

