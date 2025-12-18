再婚李玉璽！許允樂被翻舊文也不動怒 「一段話高EQ談心境」直球面對酸民質疑

許允樂（右）近日宣布再婚男星李玉璽（左），面對外界質疑親自回應，坦然分享兩段婚姻的不同選擇與心境。（翻攝自Threads/byleway）

「每段感情都有感謝跟感覺。」38歲女星許允樂近日公開宣布再婚喜訊，對象是小她6歲的男星李玉璽，消息曝光後獲得不少祝福。就連前夫張兆志也大方送上祝賀，溫暖寫下「願這世界，能溫柔托住妳的幸福」，展現成熟風度。不過，相關貼文也引來部分網友質疑她在兩段婚姻中的情感表述，引發討論。

酸民翻舊文質疑 許允樂如何回應酸民？

在祝福聲浪中，有網友翻出許允樂第一段婚姻時的文字，質疑她在情感分享上的表述模式是否雷同，甚至留言揶揄「是不是又是同樣的套路」。對此，許允樂親自回應表示，當下的文字只是忠實寫下當時的心境，「每段感情都有感謝跟感覺，也有選擇的路不同的時候」，展現冷靜且不帶情緒的態度，被不少網友形容為高EQ回應。

許允樂為何再婚李玉璽？她親談兩段婚姻差異

許允樂也罕見談及兩段婚姻的差異。她與張兆志當年分開，主因是對生育規劃的看法不同，她希望擁有孩子，而對方則堅持不生，雙方最終選擇分道揚鑣。離婚後，張兆志曾公開表示仍對她保有感情。

兩段婚姻不同選擇 許允樂坦言「每個階段都曾幸福」

談到如今再婚，許允樂直言並不否認過去的幸福，「一婚我很幸福，但選擇不同；二婚的第一天，我很幸福」，用簡短卻清楚的話，為人生不同階段下了註解。

從第一段婚姻到再婚，許允樂談「不同選擇的幸福」。（翻攝自Threads/byleway）

網友力挺選擇權 在祝福中看見成熟態度

面對外界雜音，多數網友選擇支持與祝福，留言表示「感情本來就會隨人生階段改變」「在這世上每個人都有幸福的權利，道不同不相為謀，就專於眼前👀璽樂平安、健康幸福長久💜」「生活是自己的，合則聚、不合則散」「跟著內心走才是真正的幸福」。不少人認為，能坦然面對過去、也勇敢迎接新人生，是一種成熟的表現。

