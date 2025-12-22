再婚橫濱男同步公開懷孕喜訊 福原愛：離婚後才開始交往

福原愛透露已經再婚且懷孕。

37歲的日本前桌球國手福原愛，2021年與台灣桌球選手江宏傑結束5年婚姻，不過期間捲入「不倫疑雲」引發關注。她近日接受日本媒體《女性SEVEN》獨家專訪，親口證實於2025年夏天完成再婚登記，對象就是當年被拍到的橫濱男，並同步公開懷孕喜訊，強調選擇親自說明，是因為「不希望支持自己的人產生誤解，也覺得自己有責任說清楚」。

福原愛在專訪中透露，與現任丈夫的交往是從2021年底、正式離婚之後開始，對方正是過去曾被媒體拍到的「橫濱男」。她坦言當初完全沒有再婚打算，甚至對如今的狀態感到意外，直到對方提出希望「以家人的身分一起走下去」，男方的家人也鼓勵她，才讓她開始重新思考人生方向，最終在今年夏天攜手步入婚姻。

談及新生命的到來，福原愛表示既期待又忐忑。她指出對於家庭成員即將增加感到由衷喜悅，但這也是她首次在日本生產，醫療流程與過去在台灣的經驗大不相同，讓她一度感到不安。她也再次為過去風波造成的困擾致歉，並表示「其實談論私生活讓我感到很惶恐，也猶豫是否該說出來，但我不希望支持、鼓勵我的人產生誤解，更重要的是，這件事也關係到我最珍貴的孩子們，所以我認為自己有責任親自說清楚」。