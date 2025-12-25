再婚父母「摔對方小孩」監視器畫面嚇瘋網 台中市府協同警追案

網傳一起重組家庭家暴影片，地點疑似位在台中，中市府已回應將協同警方追查。（資料照，示意圖，PhotoAC）

網路社群今（25日）瘋傳一段家暴影片，監視器畫面中，一對重組家庭父母先互摔對方女兒的書包，沒想到下一秒竟摔起小孩，不過，畫面時間顯示為2023年，率先發出畫面疑為女方本人已將畫面下架，不過仍有不少網友相當擔心小朋友安危，事發地點疑似在台中，台中市社會局也做出回應，表示將協同警方追查實際狀況。

今（25日）Threads上瘋傳這段影片，疑似女方將2023年監視器畫面放上網，她哭訴二婚很努力照顧對方孩子，無論對方如何謾罵都忍下，直到今年10月才慢慢走出陰霾，監視器畫面則顯示，女子帶著女兒回家後，摔了先生女兒的書包，先生暴怒衝向女子的女兒，並將書包從小孩身上扯下重摔，下一步甚至摔小孩，雙方還一度抓起對方女兒對質。

事後影片被其他網友轉發獲得流量，眼見事情鬧大，女子已下架影片、刪文，但因事涉小朋友人身安全，許多網友急忙tag媒體關注，同時有網友呼籲投訴113家暴保護專線，盼能確認兩位小朋友人身安全。

據《TVBS》報導指出，台中市政府回應，因缺乏真實姓名、地址等資訊，尚無法確認兒少所在地、是否曾受理通報等，將依現有資訊協同警方追查；另外，影片中男子疑似工作地點也被挖出，不過，業者表示，男子去年就已正式離職，並強調前員工私人行為，公司也是透過影片流傳才得知。

★《鏡新聞》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113。





