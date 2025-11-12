再婚黃尚禾兩年！李千娜錄到一半突哽咽淚崩 鬆口婚姻「真實現況」
記者蔡維歆／台北報導
李千娜23歲前曾有一段婚姻，育有一女一子。2023年與演員黃尚禾結婚，隔年迎來愛的結晶。當被問到她是如何分配工作與育兒，她笑說他們是輪班制夫妻，她表示：「大部分我們會錯開彼此的工作時間，我有工作的時候，我老公就負責家顧；我老公有工作時，就換我在家顧。儘量可以自己帶就自己帶，但有時也會請婆婆跟媽媽來支援。」
談到如何教養孩子，李千娜認為應該不要以父母的期待來框限住孩子的發展，她分享自己大兒子非常熱愛運動，每隔一陣子就會換熱衷另一種球類，每一種都會想去嘗試看看。每換一種類型，裝備都要重新準備，李千娜表示：「雖然還是會在意錢的問題，可是另一方面我又想支持他，因為他真的夠喜歡，也一直想要做這件事情，所以我還是會盡量讓他去試。」
聊完溫馨育兒話題，李千娜想起受訪家庭所居住的楠西區，在今年1月21日曾發生規模6.4的強震，導致當地不少房屋倒塌、許多居民也面臨斷水斷電的困境，聽聞他們的受災經歷，李千娜也在《誰來晚餐》表示自己也曾是地震的受災戶。回憶起這段過往，李千娜想起對於地震的恐慌忍不住又紅了眼眶，對於受訪家庭與當地居民的遭遇感同身受，她感性說道：「我那時候聽他們地震的故事，自己就感受很深，就覺得我一定要跑這一趟給你們鼓勵，也想要跟你們說，辛苦了。」
