再婚黃尚禾2年多！41歲李千娜突暴瘦一圈現身 鬆口「關鍵主因」

記者蔡維歆／台北報導

2026全新企劃紅白對抗本週主題「熱唱尾牙秀紅白大賞」，邀請到台語金曲歌王天花板翁立友演唱百萬金曲〈堅持〉、〈風花雪月〉以及三金歌后、影歌雙棲小天后李千娜演唱〈心花開〉，天王、天后兩人首度合作同台合作，攜手演唱〈胭脂馬拄到關老爺〉，讓白冰冰直呼「高手對唱高手」原來是這種感覺！

翁立友（左2）、李千娜（右2）上陽帆、白冰冰節目。（圖／民視提供）

白冰冰看到李千娜忍不住大讚偶像風格、國台語都能詮釋，是現在少有難得的歌手，主持人蔡家蓁為李千娜直球投出發聲說：「冰姐，妳沒介紹到千娜可是『三棲』的三金歌后，金鐘金曲跟金馬都有」，白冰冰說真的電影、電視劇跟唱片都有自己一片天，真是天后等級還搞笑說「有神快拜」讓李千娜哭笑不得。

話鋒一轉，白冰冰看到翁立友跟李千娜從單身到已婚，自己像是阿嬤的心情看著這優秀後輩歌手的轉變與成長，白冰冰還問李千娜妳都生三個，怎麼身材還是這麼纖細？再婚黃尚禾2年多的41歲李千娜更是難得在《超級冰冰Show》透露可能是因為手把手親自照顧小孩，沒有找保母幫忙，會想很多的她擔憂別人照顧不好，自己照顧最安心，可能親力親為忙小孩的大小情，照顧小孩還要兼顧演藝事業，忙碌生活體重就恢復很快！

