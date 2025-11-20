再婚「前夫」 10億女神親揭原因：會補一場婚禮

王宥忻與翁總攜手前往登記，二度成為合法夫妻。（圖／女神愛啪啪 IPAPA提供）





號稱身家10億的「財富女神」王宥忻，在2023年突然宣布與結婚12年的「翁總」結束婚姻，當時兩人以成熟的態度分開，甚至仍住在同一屋簷下，生活節奏未完全斷裂。未料這段關係峰迴路轉，兩人不僅重修舊好，更選在昨（19）日王宥忻生日這天，攜手前往登記，二度成為合法夫妻，讓許多人驚呼這劇情簡直比八點檔本土劇還精彩。

王宥忻坦言，這段停下來重新整理自己的時間，讓她發現彼此之間並沒有真正遠離，反而因為更坦白、更成熟地相處，看見了對方最真實的樣子。她感性地說：「我的心很誠實，知道自己最放不下的是誰。」

對於再婚的決定，王宥忻笑稱世界真的很奇妙，她的兩次婚姻都嫁給了同一個人。她透露，雖然離婚後也曾遇過不少追求者，但最後發現真正最了解自己、最能陪伴她走完人生路的人，原來一直都在身邊。

據了解，是王宥忻主動挽回，積極修補了與前夫之間的情感裂縫。回想起兩人第一次結婚時，當年經濟條件有限，未能辦一場真正屬於兩人的盛大婚禮。

王宥忻主動挽回，積極修補了與前夫之間的情感裂縫。（圖／翻攝自王宥忻IG）

而這一次，王宥忻和老公也有了默契，承諾會選擇一個更適合的時間和場地，與最重要的家人與朋友一起好好慶祝，補上這份過往的遺憾。

王宥忻也分享了動人的結婚感言，表達她對幸福的感謝：「因為所有祝福，感覺被愛包圍得滿滿的。」她更感謝粉絲、姐妹和工作夥伴的陪伴與支持，並感謝先生與家人讓她再次相信了幸福的模樣。

