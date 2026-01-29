再對伊朗亮劍？傳川普評估空襲德黑蘭 激化示威逼「政權更替」

2026年1月14日，伊朗德黑蘭街頭抗議人潮退散，不過人車仍不多。美聯社



美國總統川普近日再度將砲口對準伊朗，路透社今日（1/29）引述多名知情人士透露，川普正在評估對伊朗採取的選項，包括對維安部隊及德黑蘭高層發動空中定點打擊，激勵示威者再度上街抗議，為「政權更替」創造有利條件。

德黑蘭當局在本月初對全國性示威活動進行血腥鎮壓，造成數千人死亡後，兩名美國知情人士透露，川普（Donald Trump）希望為「政權更替」創造有利條件。為此，他正在考慮打擊華府認定應為暴力負責的伊朗指揮官及部門，增強抗議者衝進政府和安全部門大樓的信心。

其中一位美國知情人士稱，川普幕僚討論的選項還包含規模更大的打擊行動，可能針對能打擊美國在中東地區盟友的彈道飛彈，或是伊朗的鈾濃縮計畫，以產生持久的影響。另一名知情人士則說，川普尚未就行動方案作出最終決定，包括是否採取軍事手段。

隨著航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）打擊群等美軍機艦於本週抵達中東地區，川普週三（1/28）敦促伊朗重返談判桌、達成核武協議，並警告美國未來的任何攻擊行動都將比去年6月轟炸3處核設施更為嚴重。

然而，一名以色列高層官員告訴路透社，以色列認為僅憑空襲無法推翻伊朗的神權統治。「若要推翻政權，就必須派出地面部隊」，他指出，即使美國擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），德黑蘭也會出現新領導人接替其位。唯有外部壓力與有組織的國內反對勢力相結合，才能改變伊朗的政治走向。

兩名知情人士透露，多份美國情資報告也得出類似結論，即引發抗議的經濟危機等根源因素依然存在，德黑蘭政權的統治能力雖然遭到削弱，但尚未造成重大裂痕。

西方知情人士稱，他們認為川普的目標似乎是策動德黑蘭高層更替，而非「推翻政權」。這種模式類似於美國政府介入委內瑞拉，導致總統更替，但政府整體結構並未徹底改變。

