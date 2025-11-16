再對日本施壓 中國海警釣魚台「維權巡航」
[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗本月因發表「台灣有事論」，引發中國強烈不滿，日中緊張關係升溫之際，中國海警局今（16）日宣布，該艦艇編隊當天在釣魚台海域依法開展「維權巡航活動」，似乎是進一步向日本施壓。
根據新華社報導，中國海警局微信公眾號發布消息指出，中國海警1307艦艇編隊將在釣魚台領海內巡航，並指出這是「中國海警依法開展的維權巡航活動」。
高市早苗在7日時發表「台灣有事論」後，中日緊張關係升溫。中國外交部領事司此前發布通告提醒公民近期暫勿前往日本；15日海事局網站亦公布，中國江蘇省鹽城海事局發布航行警告，11月17至19日，每日0時到24時，黃海中部部份海域進行實彈射擊，禁止駛入。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
劍指日本？中國發「黃海實彈射擊」警告 微博嗨喊：登陸與那國島
中國不滿高市早苗要日本別玩火！日網友反擊 做梗圖「自焚回敬」
中國怒嗆高市早苗後籲公民避免赴日 日本前航空幕僚長：非常歡迎
其他人也在看
2025年歐洲台灣協會聯合會年會在巴黎 (圖)
第54屆歐洲台灣協會聯合會年會15日在巴黎舉行，駐法代表郝培芝（前右3）、駐歐盟代表謝志偉（前右4）等出席。中央社 ・ 12 小時前
墨西哥Z世代抗議治安失策 示威爆衝突致120傷
（中央社墨西哥市15日綜合外電報導）墨西哥市當局表示，今天有數千人走上市區街頭，抗議總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）政府的治安政策，活動當中至少有120人受傷，其中多數為警察。中央社 ・ 13 小時前
歐洲台灣協會聯合會年會 謝志偉參與座談 (圖)
第54屆歐洲台灣協會聯合會年會15日在巴黎舉行，駐歐盟代表謝志偉（中）、法國參議員卡迪克（Olivier Cadic，右）及前參議員卡托蘭（André Gattolin，左）同場座談。中央社 ・ 12 小時前
台男為討債赴泰 擄走前女友打成重傷
[NOWnews今日新聞]台灣一名33歲高姓男子男子因為不滿泰國前女友積欠10萬泰銖（約台幣9.5萬元）未還，憤而從台灣飛到泰國討債，並且夥同另外4名泰國人，深夜闖入前女友家並擄走對方施暴，還恐嚇家屬...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
選戰鎖定犯罪與移民 智利極右拋川普式驅逐計畫
（中央社聖地牙哥15日綜合外電報導）智利選民明天將投票選出新總統，這次選舉聚焦當地日趨惡化的治安與移民問題，不僅掀起「鐵腕」呼聲，也有候選人揚言將祭出類似川普（Donald Trump）的大規模驅逐措施。中央社 ・ 12 小時前
高市早苗談「台灣有事」引爆中日緊張 日證實中國派4艘海警船進入釣魚台海域
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗於 7 日在眾議院接受質詢時，就「台灣有事」與行使集體自衛權議題表示，若台海爆發衝突，可能構成日本的「存亡危機事態」，日本因此可能行使集體自衛權。此番言論引發中國強烈不滿，不僅發布旅遊警示，今（16）日更是派出 4 艘海警船進入釣魚台海域。 根據日本海上保安廳第 11 管區海上保安本部證實，中國海警局 4 艘船隻今日上午進入尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊日本宣稱的領海。日媒《共同社》報導，這些船隻在上午 10 時前後進入海域，並於約 11 時 45 分左右駛離。日本海上保安廳巡視船已要求中國海警船立即撤離。 先前隨著高市早苗拒絕撤回發言，中國也採取進一步動作。根據《路透社》報導，中國政府於 14 日發布旅遊警示，呼籲中國公民暫時避免赴日旅遊，理由包括日本社會「可能出現風險」以及兩國政治氛圍惡化。 此次行動標誌著自 10 月中旬以來，中國海警船再次進入尖閣海域。《共同社》報導指出，中國海警船此行為被北京官方稱為「例行巡航」，旨在維護所謂的領海權利。日媒《產經新聞》則分析，這一行動發生在高市早苗 7 日於眾議院質詢中表態「台灣有事可能引發日本存亡危機事態新頭殼 ・ 6 小時前
東京爆持刀砍人！ 40多歲婦腹部受傷倒地 兇手逃逸中
東京爆持刀砍人！ 40多歲婦腹部受傷倒地 兇手逃逸中EBC東森新聞 ・ 13 小時前
親子秋收日 忘憂谷食農體驗帶你玩農村
[NOWnews今日新聞]為推廣食農教育、活化農村經濟並強化在地產業連結，台中市政府農業局輔導「台中市鄉村永續生活發展協會」今(16)日在外埔忘憂谷舉辦「稻香忘憂谷食農教育體驗營」。活動以「農業生產×...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
不爽高市早苗「挺台灣」！中國6小時內出動26軍機擾台
即時中心／廖予瑄報導不爽日本首相高市早苗！日前高市發表「台灣有事」等言論，引發中國不滿，並連續3日在黃海展開實彈射擊演訓。國防部今（15）晚9時表示，自下午2時50分起，陸續偵獲26架次中國軍機出海，其中17架次逾越中線及其延伸線，並配合中國軍艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台海周邊空、海域。國軍已運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。民視 ・ 1 天前
國難當前爽收回扣！澤倫斯基「國王人馬」深陷貪腐風暴，烏克蘭政府面臨空前危機
正當烏克蘭為生存而戰、人民每日忍受俄軍轟炸與輪流停電的此刻，一場席捲基輔政壇的貪腐風暴，卻重創了總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的戰時領導。這起國王人馬的醜聞不僅涉及多位澤倫斯基最親密的盟友，也意味著那些本應用於保護能源設施、抵禦俄羅斯飛彈攻擊的救命錢，可能大部分流入了私人口袋。從堆滿現金的行李袋、豪宅裡閃著金光的馬桶，到官員們討論洗錢......風傳媒 ・ 8 小時前
陸將在黃海實彈射擊 退將喊「很嚴重」：大家要提高警覺
日本首相高市早苗在國會答詢時有關「台灣有事」，可能構成日本「存亡危機事態」，引發中日關係惡化，大陸更將在明（17）日起於黃海中部進行3天實彈射擊。對此，退役陸軍少將栗正傑認為，這次軍演採取實彈射擊很嚴重，因為黃海地區實際上非常敏感，大家要特別提高警覺。中時新聞網 ・ 8 小時前
澎湖最偏遠離島花嶼封島多日 醫護隨租船登島看診
（中央社澎湖縣16日電）因天候不佳，澎湖最偏遠的離島「花嶼」交通停航多日，澎湖縣衛生局今天配合望安鄉公所包租民船運補民生物品，醫護人員也同步登島進行醫療服務。中央社 ・ 6 小時前
陸反擊 重提「琉球地位未定論」
日本首相高市早苗的「存亡危機事態」論，引起北京強烈不滿，近日大陸也轉攻琉球，重新熱議「琉球地位未定論」。聯合新聞網 ・ 17 小時前
一堆人不知道 小吃店「紅色綁繩」叫啥名？正確名稱曝光
（記者洪承恩／綜合報導）台灣小吃攤從小看到大的「紅色綁繩」，最近竟成為網路熱議話題。不少人雖天天用，卻完全喊不 […]引新聞 ・ 8 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款
這名網友於14日在Threads發文表示，在上班途中經過全家門市時，意外看到羽絨外套正在進行出清優惠，價格僅298元，毫不猶豫立即購入一件。另一名網友則分享，為了搶購這款超值商品，當天早上特地跑遍附近四間全家便利商店，雖未見到羽絨外套，但發現羽絨背心也同步特價，單件...CTWANT ・ 1 天前
大霈機師爸爸過世！求送制服到溫哥華 曾上《康熙來了》逗笑小S
【緯來新聞網】藝人大霈（李霈瑜）今（16日）於社群平台發文，透露父親李鐵英不幸辭世，消息令粉絲與演藝緯來新聞網 ・ 7 小時前