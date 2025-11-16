再對日本施壓 中國海警釣魚台「維權巡航」

▲日中緊張關係升溫之際，中國海警局今（16）日宣布，該艦艇編隊當天在釣魚台海域依法開展「維權巡航活動」，似乎是進一步向日本施壓。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗本月因發表「台灣有事論」，引發中國強烈不滿，日中緊張關係升溫之際，中國海警局今（16）日宣布，該艦艇編隊當天在釣魚台海域依法開展「維權巡航活動」，似乎是進一步向日本施壓。

根據新華社報導，中國海警局微信公眾號發布消息指出，中國海警1307艦艇編隊將在釣魚台領海內巡航，並指出這是「中國海警依法開展的維權巡航活動」。

高市早苗在7日時發表「台灣有事論」後，中日緊張關係升溫。中國外交部領事司此前發布通告提醒公民近期暫勿前往日本；15日海事局網站亦公布，中國江蘇省鹽城海事局發布航行警告，11月17至19日，每日0時到24時，黃海中部部份海域進行實彈射擊，禁止駛入。

