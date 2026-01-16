再對日本發聲 中國國防部：日本軍國主義野心一旦失控、將為日本人民帶來毀滅性災難

中國國防部發言人張曉剛大校。翻攝中國國防部官網



日本首相高市早苗去年10月初在國會關於「台灣有事」的發言激怒中國，北京當局頻頻出招，除了嚴厲譴責，並祭出減少赴日旅遊、暫停日本水產品進口審查、加強對日管制兩用物項出口等措施。中國國防部16日發布中英雙語聲明，厲聲表示「日本軍國主義野心一旦失控，將為日本人民帶來毀滅性災難」。

中國國防部16日以中英雙語聲明，刊載發言人張曉剛答記者問「日本政界人士近日批評高市早苗首相將日引向『戰爭國家』」。他指出，越來越多的日本有識之士認識到日本政府倒行逆施的嚴重危險性和危害性。

張曉剛說：「近年來，日本右翼保守勢力急劇膨脹，不斷強軍擴武，加速推進『再軍事化』，正將日本引上一條不歸路。歷史早已證明，日本軍國主義的野心一旦失控，將為亞洲國家帶來嚴重威脅，也會為日本人民帶來毀滅性災難。 《波茨坦公告》要求，『欺騙及錯誤領導日本人民使其妄欲征服世界之權威及勢力必須永久剷除』。中國將同所有愛好和平的國家一道，堅決遏制任何復活軍國主義的危險行徑，共同維護二戰勝利成果，維護世界和地區和平穩定。」

另外，張曉剛同日也對菲律賓海軍發布《中國海軍行為評估報告》作出回應。他表示，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權，中方採取行動維護自身正當權益天經地義、無可非議。菲方總是費盡心機地抹黑中方維權行動，妄圖誤導輿論，掩蓋其侵權挑釁、製造事端的非法行徑，國際社會對此看得清清楚楚。

他說：「我們敦促菲方不要挑戰中方維護領土主權和海洋權益的決心意志，停止炮製虛假敘事，停止破壞南海和平穩定。」

