再對決雲林張家？！ 民進黨拍板劉建國選縣長

民進黨選對會拍板明年雲林縣長人選為立委劉建國。（圖／TVBS）

民進黨中常會通過嘉義縣、台南市及高雄市初選採用對比式民調決定提名人選，同時選對會也確定由立委劉建國出征雲林縣長選舉。面對黨內決策，劉建國表示「戰士無選擇戰場權利」，既然黨選擇他，就會全力以赴不怯戰。另一方面，台南市長初選戰火延燒，陳亭妃與林俊憲針對政策內容及政見會形式展開激烈交鋒。

民進黨台南市長初選戰況持續升溫，陳亭妃再度召開政策記者會，卻遭對手林俊憲直言「自曝其短」。林俊憲批評陳亭妃總是提及八年前的政績，認為「八年前的台南跟現在已經有很大不一樣，很荒謬」。對此，陳亭妃反駁表示林俊憲沒有用心看她提出的「科技三軸」政見，強調一個市長不可能隨時變更自己的政策。

林俊憲進一步擴大攻擊範圍，從忠誠度到初選政見會形式都有所批評。他表示很可惜對手只敢要一場政見會且不敢接受提問，並強調這樣無法分辨候選人是「真材實料還是空心草包」。陳亭妃則回應自己「不是怕被提問的人」，作為市長必定要面對質詢，絕對不會怕被提問，只是若沒有提問環節，候選人可以有30分鐘完整闡述政見。據了解，選對會在協調時，陳亭妃確實拒絕提問環節，最後是由委員抽籤決定，暫定有三個提問。

在民調形式方面，台南市長初選將採對比國民黨可能參選人謝龍介的方式進行，這點雙方有共識。類似的對比式民調也將在彰化縣初選中採用，選對會決議將與國民黨最可能的參選人謝衣鳳進行對比。

至於雲林縣長人選，民進黨發言人吳崢宣布選對會建議中執會徵召劉建國參選2026年雲林縣長。若國民黨提名如預期，劉建國將第二度與雲林張家對決，不過這次的對手將從張麗善變成張嘉郡。

