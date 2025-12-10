再對Fed放話威脅 川普指某些Fed理事任命以自動筆簽准 不合法

美國總統川普9日在賓州的大型集會上演講。（美聯社）

美國總統川普9日到賓州參加大型集會，他表示，他聽說前任總統拜登在任命一些民主黨籍的聯準會（Fed）理事時，是以自動筆（autopen）簽署相關文件。這代表他可以挑戰這些任命的合法性。

川普說這些話的時間，聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）正在召開兩天的利率會議，定周三宣布最新決策。

川普先前指控拜登以自動筆簽署絕大多數的文件，質疑以自動筆所簽的文件未獲拜登授權。川普因而揚言，要讓拜登以自動筆簽署的所有行政命令都失效。

