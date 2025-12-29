再展圍台演習 中官媒嗆：多少軍購都是枉然

▲解放軍東部戰區發布此次圍台軍演主題海報－「正義之盾、破限除妄」。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區29日宣布，從今天開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」演習，還發布主題海報「正義之盾、破限除妄」。中國官媒《環球時報》分析該海報構圖，聲稱這充分展示解放軍的實力：無論多少軍購，在解放軍的銅牆鐵壁面前都是枉然。

《環球時報》引述所謂的軍事專家分析，描述海報中有2塊刻長城圖案、八一軍徽的巨大盾牌，分別插在台島東北、東南外海，2艘駛向台島運有「海馬斯」等武器的集裝箱貨船折返，3架大力神運輸機返航，3艘弗吉尼亞級核潛艇在水下被攔截。「盾」的警告意味十分濃烈，就是針對此次美國對台灣史無前例的111億美元軍售，明確告誡民進黨，無論多少軍購，在解放軍的銅墻鐵壁面前都是枉然。

該軍事專家進一步分析，從海報顯示的地理方位來看，2塊盾牌正好卡住了宮古海峽和巴士海峽，是台灣對內物資補給、對外艦機疏散的重要通道，特別巴士海峽海水深，是外來潛艇進出的關鍵通道，解放軍的意圖不言而喻。

報導指出，海報中的盾牌還特意將底部磨成刀鋒形狀，寓意為「攻守兩用」，一斷台獨勢力倚外謀獨的癡心妄想，二斷外部勢力攪局台海的險惡用心，三斷台獨分子棄島逃命的黃粱美夢。

