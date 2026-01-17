再度亮出關稅大刀 川普威脅向反對美國兼併格陵蘭國家施加懲罰手段



美國總統川普近日對丹麥領土格陵蘭的野心正不斷升高，在面臨國際間的反對聲浪下，16日更表示有意再度祭出其慣用手段，向不同意美國兼併格陵蘭的國家徵收懲罰性的關稅。

英國廣播公司（BBC）指出，川普（Donald Trump）16日在白宮會議上，表示如果某些國家不配合美國兼併格陵蘭（Greenland）的計畫，他「有可能對這些國家徵收關稅」，不過並未明確指出有哪些國家可能面臨威脅，也未解釋會動用何種權力來實現這樣的手段。

報導指出，除了當事國丹麥以及格陵蘭之外，國際上有不少國家反對川普兼併格陵蘭的想法，美國國內對此計畫的支持度也並不高，就在川普提出新威脅手段的同時，由國會兩黨議員共同組成的代表團也正在格陵蘭訪問，表達支持格陵蘭自主地位的立場。

該代表團成員之中，包括了部分川普所屬的共和黨籍議員，且對於美國總統以國家安全為由，吞併格陵蘭的計畫感到憂心，代表團團長、民主黨籍參議員昆斯（Chris Coons）強調，此行主要目的在傾聽格陵蘭當地的意見，並且將其傳遞至華府，期望對緩解情勢有所助益。

報導表示，雖然格陵蘭地廣人稀，但擁有豐富天然資源，且位處歐洲與美國之間，成為監控海上動態以及部署飛彈預警系統的理想地點，目前美國依據和丹麥之間的協議，在格陵蘭島西北部擁有皮圖菲克（Pituffik）基地，持續進行飛彈預警任務，常駐兵力約在百人左右，且美方有權任意調整駐軍數量。

對於美方的意圖，歐洲北約國家除了聲援丹麥的立場之外，也表示北極區域的安全，對於歐洲同樣重要，因此包括法國、德國、瑞典、挪威、芬蘭、荷蘭與英國等國家，已在近日派遣小股兵力進駐格陵蘭，執行偵察與巡邏任務，法國總統馬克宏更表示「包括陸、海、空等兵力」也將在短期內派往當地強化防務。

