再度動用極音速飛彈 低溫來襲前夕俄對烏射「榛樹」、基輔多處斷電

烏克蘭首都基輔1月8日深夜遭俄國攻擊，圖為市區一棟建築燒出一個焦黑大洞。路透社



俄烏戰爭下月將滿4年，在美國積極促成和平協議之際，雙方交戰仍然持續。俄羅斯8日深夜攻擊烏克蘭多個城市，並且再度動用「榛樹」（Oreshnik）極音速彈道飛彈，在烏國首都基輔至少造成4人喪生，25人受傷。

英國廣播公司（BBC）報導，這是俄國第二次使用「榛樹」攻擊烏克蘭。俄國於2024年11月首度部署榛樹，攻擊烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）。

「榛樹」是一種中程極音速彈道飛彈，射程可能高達5500公里。據信其搭載的彈頭，在最終下降過程中會刻意分裂成數個獨立瞄準的惰性彈丸，在極短時間內引發獨特的連續爆炸。

俄羅斯國防部表示，此次襲擊是為報復烏克蘭無人機於上月下旬攻擊俄國總統普丁私人宅邸，基輔當局否認攻擊。

儘管俄羅斯國防部未說明「榛樹」的目標為何，但在午夜前不久，社群媒體開始流傳一段影片，顯示烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）郊區發生多次爆炸。

俄羅斯1月8日深夜動用「榛樹」（Oreshnik）極音速彈道飛彈攻擊烏克蘭，烏軍在西部城市利維夫發現飛彈殘骸。路透社

烏克蘭總統澤倫斯基證實，一枚彈道飛彈擊中利維夫境內的基礎設施，該地距離波蘭邊境僅約60公里。同時間基輔也遭俄國攻擊，當地可聽到長達數小時的巨大爆炸聲，火光照亮天空。

他表示，除了「榛樹」之外，當晚還有13枚彈道飛彈瞄準烏克蘭能源設施與平民基礎設施，同時還有22枚巡弋飛彈與242架無人機。其中一枚損壞卡達大使館的一棟建築。

一名醫護人員在抵達基輔一處受損公寓時不幸喪生。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）與澤倫斯基皆表示，這是一次「雙擊（double-tap）」打擊，在第一波襲擊後緊接著第二波，殺害抵達現場救助傷患的救援人員。

基輔市區位於第聶伯河（Dnipro River）東岸的兩棟公寓大樓，以及市中心的一棟高層建築也遭到俄軍攻擊。隔天早晨，當清理工作展開時，未受損的店家仍照常營業。

一家位於被毀公寓下方幾層樓的咖啡館照常接待顧客，俄羅斯無人機的殘骸、包括機翼與引擎，就散落在店外的行人道上。

在基輔另一處點，一棟位於安靜住宅區的公寓大樓11樓，可以看到飛彈留下的圓形焦黑穿透孔。

烏克蘭此際正是嚴寒冬季，氣象預報顯示基輔週末恐出現攝氏零下15度的低溫，而多個社區因攻擊造成電力供應中斷。克里契科9日敦促基輔居民，若有能力應暫時離開，尋找溫暖處棲身。

他在社群平台表示：「由於敵人大規模攻擊造成首都關鍵基礎設施受損，基輔目前有一半、近6000棟的公寓大樓處於暖氣中斷狀態。」

基輔街頭持續迴盪著發電機的轟鳴聲，這是商家賴以生存的電源，但許多住宅大樓依賴中央供暖，恢復供暖是一項漫長的任務。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）表示：「這種發生在歐盟與北約（NATO）邊界附近的襲擊，是對歐洲大陸安全的嚴重威脅，也是對跨大西洋共同體的考驗。」

他補充說，這次襲擊的發動是「針對普丁自身幻覺」的回應，他指的正是俄方宣稱烏克蘭攻擊普丁私宅一事。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）9日表示，俄羅斯發動的「榛樹」襲擊旨在向歐洲和美國發出警告。她在X平台推文稱：「普丁不想要和平，俄羅斯對外交的回應是更多的飛彈與破壞。這種致命且重複發生的重大襲擊模式將持續下去，直到我們幫助烏克蘭打破它。」

瞄準發電廠已成為俄烏戰爭的常態，烏克蘭也以同樣方式回應俄羅斯對能源設施的持續攻擊，經常導致數百萬人失去電力或供暖。

當俄國8日深夜攻擊烏克蘭時，俄國邊境貝爾哥羅德州（Belgorod）表示，當地有50萬人因烏克蘭砲擊基礎設施而斷電。該州還表示，烏克蘭對更北方的俄國城市奧廖爾（Oryol）一家發電廠的襲擊，影響供水與供暖系統。

俄羅斯邊境貝爾哥羅德州遭烏克蘭攻擊，圖為當地一棟住宅1月9日斷電。路透社

