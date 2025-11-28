再度否認選北市 卓揆：賴總統若徵召我會說「不好」

2026年台北市長選戰備受關注，民進黨內目前僅吳怡農表達參選意願。行政院長卓榮泰今（28）日赴立法院進行施政報告並備詢，國民黨立委謝龍介在質詢時，提到台北市長選舉，「如果賴總統徵召你參選」會如何回應？卓揆則表示，「我會跟他說『不好』」。

謝龍介表示，他掌握到「與貴黨相關的機密消息」，並當面提問卓榮泰，「我在這邊慎重地跟您請教，明年你會選台北市市長嗎？」卓榮泰延續過去面對相同問題時的說法，幽默地回應「明年會去『選』台北市市長」，但指的是「去投票、當投票的人」。

謝龍介接著舉例，從前任台北市長陳水扁、馬英九、柯文哲一直到現任市長蔣萬安，「選前被問時都說不選」。卓榮泰則回應，各政黨在提名人選上都會有整體考量。

謝龍介隨後追問，「所以你絕對不會成為台北市長候選人？」卓榮泰明確回答「不會」。謝龍介又問，若賴清德總統徵召他參選會如何處理？卓榮泰表示，會向總統說「不好」，並提到總統向來會聽取建議、討論後再做決定。

謝龍介最後表示，他認為「賴清德一定會徵召你參選」。卓榮泰聽後回應，「幸好你不是總統。」卓揆此話一出，兩人皆笑了出來，質詢也在此時告一段落。

