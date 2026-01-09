再度報復「台灣有事」？中國刁難日本清酒、加工品 挑剔要求補件通關受阻

中國政府強化了對日經濟施壓，這波壓力目前已蔓延至日本酒、加工食品及冷凍食品等品項。（pexels提供）

隨著中日兩國關係趨於緊張，日本出口至中國的食品與酒類通關程序正遭遇明顯阻礙。根據多名外交與貿易人士透露，自首相高市早苗去年11月在國會針對「台灣有事」發表答辯後，中國政府隨即強化了對日經濟施壓。除了先前已實質停止進口日本產水產物外，這波壓力目前已蔓延至日本酒、加工食品及冷凍食品等品項，導致通關作業出現長達2至3週的延誤。

綜合日媒報導，目前在天津、青島等多個主要港口，中國海關對日本貨品的審查變得極其嚴苛。除了針對品名標示方式進行比往常更細碎的挑剔外，中方還要求日方提交過去不需要的額外證明文件。以日本酒為例，出口商被要求提供貨品在日本國內運送路徑的詳細報告，甚至面臨頻繁的補件要求，導致貨物在港口滯留時間大幅增加。

儘管近期部分地區的通關速度有逐漸恢復的跡象，但中方針對日本調升旅遊警示、縮減航班以及禁止出口軍民兩用品等措施，顯見其施壓手段是全方位的。

面對此一情勢，日本政府展現高度關切。農林水產大臣鈴木憲和與內閣官房長官木原稔先後強調，確保農林水產物及食品的海外出口順暢，對國家經濟至關重要，政府將在密切監視局勢發展的同時，採取必要應對措施。

目前位於北京的日本大使館已接獲多起相關諮詢，並正式向中國當局表達關切，要求中方應有適當且公正的處置，避免不合理的行政干預阻礙正常經貿往來。

然而，這項經貿僵局已直接衝擊到民間產業。在北京經營日式料理餐廳的業者坦言，日本酒等核心食材若無法準時到貨，不僅會造成缺貨危機，更可能面臨營運困難，對當地日系餐飲業而言已成為攸關生死的存亡問題。

各界普遍認為，這一連串刁難是中方針對高市早苗對台政策發言所採取的「經濟報復」，未來日方如何平衡政治立場與經貿安全，將成為雙方角力關鍵。

