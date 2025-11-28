再度快閃來台 黃仁勳證實已見到張忠謀「他狀態很棒」

黃仁勳先帶著妻子 Lori 及女兒 Madison，先到私房愛店「花娘小館」用餐，隨後再到四平街選購蜜餞。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳快閃來台第二天，今（28 日）早上表示，昨日下午已前往探望台積電（TSMC）創辦人張忠謀，並表示「他的狀態很好」，並表示自己今日就會回家。

趁著感恩節假期期間，黃仁勳與家人昨天下午搭乘專機炫風抵達台灣，拜會他的大恩人台積電創辦人張忠謀，晚間悄然現身台北街頭。而這也是他今年第五度來台。

對於科技巨頭谷歌（Google）推出「Gemini 3」採用自研的張量處理器（TPU）加入競爭，並引發 Meta 將斥資數億元採購 TPU，是否會衝擊輝達 AI 晶片版圖，黃仁勳表示，這市場非常龐大、成長太快。產業界存在很多競爭，輝達的地位很強，每天都有很多競爭，所以我們要跑得很快。

至於對於 ASIC（特殊應用晶片）應用的看法，黃仁勳說，ASIC 當然有它的位置，但輝達的 GPU 及平台（NVlink 及 CUDA）是全球都通用，可在世界上任何一個 AI 模型上運行。「所以無論你要什麼，輝達都能幫到你」。

