再度發動軍事干預？ 川普：出兵哥倫比亞「聽起來不錯」

在美軍發動突擊委內瑞拉行動後，美國總統川普當地時間4日又在空軍1號上點名古巴、哥倫比亞、墨西哥等多個同樣位於拉丁美洲的國家。

川普先是提到，古巴看起來已經瀕臨崩潰，因為該國過去所有收入都來自委內瑞拉的石油，但現在已經拿不到任何收入，他認為古巴即將瓦解，已經不需要美國干預。

川普隨後點名哥倫比亞，除批評該國由喜歡製造古柯鹼並販賣至美國的病態者統治，還稱哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）擁有古柯鹼工廠，無法做太久。當被媒體問到是否會對哥倫比亞發動軍事行動時，川普甚至回應「聽起來不錯」，因為哥倫比亞殺害非常多人。

川普也暗示，美國接下來可能還會對墨西哥等國採取行動，因為毒品正在湧入墨西哥，且當地的販毒集團強大，必須要採取行動。川普也警告處於抗議動盪的伊朗，若又像過去開始殺人，就會受到美國的嚴厲打擊。

而這些被川普點名的拉美國家，過去就與美國關係不佳。美國曾指控裴卓默許販毒集團發展，讓毒品流入美國，因此凍結其資產、撤銷簽證。古巴則是在美國的貿易禁運令下，透過與委內瑞拉合作進行取得石油，又長期拒絕引渡美國通緝犯，因此也被美方列入資助恐怖主義國家名單。墨西哥則是被質疑未能阻止犯罪集團將芬太尼走私進美國。

此次美軍攻擊委內瑞拉也在拉丁美洲引發兩極化反應，雖然阿根廷、厄瓜多等國表態支持美國做法，但包含裴卓、墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）等領導人，也都發聲譴責美國行動；古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Díaz-Canel）更以「針對委內瑞拉人民的國家恐怖主義」，形容美國的攻擊。

