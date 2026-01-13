再度被控「戰爭罪」! 紐時爆料 : 美軍機偽裝成民用機攻擊「運毒船」

美國戰爭(國防)部長海格塞斯（Pete Hegseth）。 圖：翻攝自 X @nexta_tv

[Newtalk新聞] 美軍去年 9 月初在加勒比海擊沉一艘「運毒船」，導致船上 11 人死亡。美國《紐約時報》當地時間 12 日爆料稱，據知情官員透露，在上述行動中，美軍首次對該船隻發動襲擊時，使用了一種被塗裝成民用飛機的秘密飛機，該飛機還將武器彈藥隱藏在機身內部，而非像常規那樣掛載在機翼下方。

之前，美國戰爭 ( 國防 ) 部長及美軍就曾因為炸死此次行動中的兩名倖存者，涉及殺害無武裝平民，犯了「戰爭罪」，而遭到美國國會的調查，但五角大廈拒絕交出事發時的內部監控畫面。

《紐約時報》援引法律專家說法稱，這種「非軍事外觀」具有重大意義，因為美政府一直主張其對相關船隻實施致命打擊是合法的而非謀殺，理由是美國總統川普已「認定」美國正與「販毒集團」處於武裝衝突狀態。然而，武裝衝突法明確禁止交戰方假扮平民身份，誘使對方放鬆警惕後再發動襲擊並殺害對方。這種行為構成了被稱作「背信行為」的「戰爭罪」。

美軍攻擊的諸多委內瑞拉快艇「運毒船」，已造成約上百人的死亡。 圖：翻攝自 @Aurora107E X 帳號

報導稱，美空軍退役少將史蒂文·萊珀表示，如果該飛機的塗裝方式掩蓋了其軍事性質，並且飛行高度低到足以讓船上人員看到，從而誤導他們，使其未能意識到應採取規避行動或投降求生，那麼按照武裝衝突法的標準，這就構成「戰爭罪」。

「掩蓋身份本身就是背信行為的一個要素。如果上空飛行的飛機無法被識別為作戰飛機，那麼它就不應參與作戰行動。」萊珀說。

據知情人士稱，在美國軍方領導層對國會的閉門簡報中，已出現關於「背信行為」的討論，但由於該飛機行動屬於機密專案，這些問題尚未公開討論。公共辯論的焦點一直集中在上述行動導致 2 名倖存者死亡的後續打擊行動上，因為戰爭法禁止攻擊失事船隻。

美國官員透露，美方人員於上週六在委內瑞拉近海登船並扣押一艘油輪，象徵川普政府持續對加拉卡斯施加壓力，這是本月美國第二次在委內瑞拉附近攔截船隻。（示意圖） 圖 : 翻攝自包明說

報導稱，美軍特種作戰司令部司令弗蘭克·布蘭得利主導了此次襲擊行動，該部新聞辦公室拒絕透露此次襲擊行動所用飛機的具體型號。但五角大廈在一份聲明中堅持稱，其武器裝備已接受過法律審查，符合武裝衝突法的要求。

「美國軍方會根據任務需求，使用多種標準和非標準型號飛機。」五角大廈新聞秘書稱 :「在每一架飛機服役及部署之前，都會經過嚴格的採購流程，以確保符合國內法律、國防部政策規章，以及包括武裝衝突法在內的適用國際標準。」報導稱，白宮未回應置評請求。

據介紹，美軍去年 9 月初以來在拉美地區的加勒比海和東太平洋進行「掃毒」行動。但美國政府沒有公佈這些船隻和人員販毒的證據，因此相關軍事行動的合法性在美國國內外備受質疑。

