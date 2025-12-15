再度集結縣府陳抗！花蓮災民怒喊：預算不到砂土會倒

記者呂彥、林意芸／花蓮報導

不滿花蓮縣府在明年度縣府401億預算中，未明確編列災後重建經費，光復災民再度發起第二波抗議，並提出3點訴求。

花蓮災民再度集結縣府陳抗，怒喊「預算不到，砂土會倒」。

災民：「預算不到，砂土就倒。」

怪手直接開到縣府大門前，吊起砂土直接倒了出來，民眾高喊口號，還將準備好的首長照片一個一個埋進土裡。

災民怒火再度爆發，把徐榛蔚、傅崐萁、林清水等人的照片丟進土裡埋起來。

災民：「把徐榛蔚、傅崐萁、林清水、鄭天財照片放進去。」

11日才號召500人抗議，馬太鞍溪災後重建預算，遲遲沒有明確回應，災民怒火再度爆發，15日又再到縣府外頭，拉起白布條爭取權益。

廣告 廣告

災民情緒相當激動。

馬太鞍溪跨流域聯盟發言人 Lisin：「給罹難者家屬，還有5個人到現在都找不到，你都沒有道歉過欸，你都沒有道歉過，你花蓮縣政府的大型機具是最早撤出的，你憑什麼不把我們當人看？」

50位災民情緒激動哽咽，不滿花蓮縣府明年度401億元的總預算中，竟然沒有納入光復鄉重建經費，認為地方政府要負責重建善後，沒有編列預算，就是違法行政。

11日才號召500人抗議，馬太鞍溪災後重建預算，遲遲沒有明確回應，災民怒火再度爆發，15日又再到縣府外頭，拉起白布條爭取權益。

光復佛祖街居民 陳小姐：「我媽媽拔花生、犁田，在那邊把我養到幼稚園，我再去台北讀書，為的是什麼，我是原住民，我不要讓別人看不起。」

災民對縣府提出3大訴求，包含編列，災後復原與重建專款，要求災民應該擁有實質決策權，縣府舉辦說明會、訪查等資訊公開活動。

災民對縣府提出3大訴求，包含編列，災後復原與重建專款，要求災民應該擁有實質決策權，縣府舉辦說明會、訪查等資訊公開活動。

花蓮縣新聞科長 李冠霆：「有關重建委員會，我們縣府已經在上週啟動，未來也會邀集中央部會，以及國營單位，還有個地方公所來一起加入。」

災民不滿意，強調3大訴求絕不退讓，如果縣府再不正面回應，不排除下一波抗議行動會更大，馬太鞍溪的重建之路，災民等待重建，期待的不是承諾，而是明確行動。

更多三立新聞網報導

不是蟲咬的！女童臉上驚見「一整排紅疹」 醫曝1物惹的禍

2男「信義超跑巷」狂砸酒瓶！脫序行徑惹怒網：自以為很帥

他買4張《阿凡達3》！每場「只看90秒」就離場 親曝超狂原因

今晨急凍7度！機車族改穿「1禦寒神器」便宜又暖：天下無敵

