再度高喊「國共必須和解」！鄭麗文：面對歷史真相是為了撫平傷痕

鄭麗文今（20日）出席中華戰略學會活動時，再度重申「國共必須先和解」，而面對歷史真相是為了撫平傷痕，不是在撕裂傷口。（圖／李智為攝）

國民黨主席鄭麗文本月赴馬場町參與秋祭，不過悼念對象包含共諜吳石，也讓她被黨內抨擊；她當時強調，加入國民黨的第一件事情就是希望國共和解。鄭麗文今（20日）出席中華戰略學會活動時，再度重申「國共必須先和解」，而面對歷史真相是為了撫平傷痕，不是在撕裂傷口。

鄭麗文今出席「中華戰略學會丘念台抗日紀念講座—蔣中正日記讀後心得」活動，中華戰略學會送上151人的入黨名冊，鄭麗文也一一頒授黨證。她表示，感謝中華戰略學會短短時間內號召151人入黨，展現非常強的行動力、執行力，剛加入國民黨大家庭的男女老少都有，其中有1人讓她相當感佩、驚訝，年齡已經超過80歲，而且是228受難者家屬，所以是此生第一次決定參加國民黨，不是失聯黨員。

鄭麗文今出席「中華戰略學會丘念台抗日紀念講座—蔣中正日記讀後心得」活動，中華戰略學會送上151人的入黨名冊，鄭麗文也一一頒授黨證。（圖／李智為攝）

鄭麗文表示，過去中華民國歷經風風雨雨，台澎金馬歷經艱險，但始終屹立不搖、開花結果，如今不只是亞洲，更是全世界所羨慕的民主、富裕、平等、法治的進步社會，一路走來懷著感恩的心，國民黨不會忘記肩頭的重責大任。

鄭麗文指出，我們所處的區域正是風雨飄搖，原本台海局勢就非常緊繃，如今東北亞情勢更是一觸即發，顯示國際局勢可能昨日風平浪靜，明日就戰雲密佈。因此她才會說「一言興邦、一言喪邦」，領導人態度不只影響人民福祉，甚至是區域安全。

鄭麗文強調，所以希望台海無事，這不僅代表日本無事，也是世界無事；只有台海安全，社會才能安定，人民才能安心。而中華戰略學會是當前國民黨的重要重鎮。國民黨不只要振衰起敝、保護台灣民主，重返執政；更重要的是，國民黨應成為台海和平的守護者、締造者。

鄭麗文說，如今不允許任何戰爭發生在台海，要避免任何可能的戰火，這是國民黨堅定、莊嚴的誓言與努力。而昨日「鄭黃會」也是民主歷史的重要轉捩點，藍白兩黨領導人能夠開誠布公，這是如此的難能可貴！

鄭麗文：只要是對兩岸和平有幫助的人「我都願意見」

鄭麗文指出，當前局勢不容小恩小義、小私小利，應要以國家大義、區域和平與人類福祉為優先，許多國際友人也和她想法相同，台海不能發生戰爭，因為這將是全人類的災難。所以從今開始，國民黨每分每秒將致力於緩和兩岸劍拔弩張的緊張局勢，「只要是對兩岸和平有幫助的事，我都願意做；只要是對兩岸和平有幫助的人，我都願意見，這樣的決心不會被動搖、打擊」。

鄭麗文強調，兩岸兵戎相見，「國共必須先和解」，國民黨會堅定地在和解的道路上，面對歷史真相是為了撫平傷痕，而不是在撕裂傷口、灑鹽；當台灣抱著大愛和平心情，面對過去悲情的歷史，堅定走向和解之路，便不會再讓仇恨蔓延於這片土地，也不讓撕裂與對立在台灣找到生根發芽的空間。

鄭麗文強調，兩岸兵戎相見，「國共必須先和解」，國民黨會堅定地在和解的道路上。（圖／李智為攝）

鄭麗文呼籲，請大家相信她的決心，因為只有和平這條路，台灣才有活路，才有未來，年輕人才能安身立命。兩岸必須和解，以對話取代對抗，開創穩定與和平的未來，這是所有國家都支持的正確道路。

鄭麗文坦言，雖然未來仍有諸多挑戰，但對她個人的打擊與抹黑只是小事，大家不用掛心；但希望這條路即便荊棘滿路，期盼未來大家能夠邁開步伐、堅定前行，一定能走出一條康莊大道，讓後代子孫追尋屬於自己的幸福。



