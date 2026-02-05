再復合王柏傑？謝欣穎勾手同框後首露面 親揭兩人「真實關係」

謝欣穎（如圖）在和王柏傑同框後首露面。李鐘泉攝

謝欣穎、王柏傑交往4年，中間一度分分合合，終於女方在去年9月承認分手，沒想到2日兩人竟一起出席大S紀念雕像揭幕儀式，且還親暱勾手，感情狀態讓外界霧裡看花，今（5日）謝欣穎出席時尚品牌微風南山開幕典禮，提及此事坦言，兩人是以朋友身分一起參加，「很感謝姐邀請。」

謝欣穎接受訪問。李鐘泉攝

謝欣穎以幹練酒紅色套裝現身，內搭桃紅色襯衫，薄紗長裙小露性感，纖細長腿若隱若現。她受訪時透露，最近忙著過年後要進劇組拍電影，「角色有點困難，每天都做惡夢。」被問到身旁是否有安慰的人，她也回應：「我的床只有我的狗跟我自己。」

謝欣穎和王柏傑去年分手後，一度吐露心情輕鬆，「一直都滿舒服，太多事要做，把重心放自己身上才是正常的。」承認兩人仍會為愛犬Cooper聯絡，沒想到隨後就在12月傳出復合，但始終沒有正面回應。

謝欣穎薄紗小露性感。李鐘泉攝

先前他們被拍到同框參加大S紀念雕像揭幕，當時王柏傑經紀人僅表示，不希望模糊儀式焦點，「小朋友沒想那麼多。」今日謝欣穎提及當天狀況，大方回應：「我們是以朋友的關係一起去，一起去探望最親愛的姐姐。」表示自己心情很開心，間接否認復合傳聞。



