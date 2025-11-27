再戰中和區議員！張志豪向賴清德請辭民進黨組織部主任

張志豪向賴清德請辭組織部主任 圖：翻攝自張志豪臉書

[Newtalk新聞] 民進黨組織部主任張志豪今（27）日表示，他昨天已經向總統暨民進黨主席賴清德請辭，將帶著總統的祝福與鼓勵，繼續用自己的專業和歷練貢獻家鄉。據了解，張在上屆新北市中和區議員選戰中意外落馬後，將再度回鍋參選。

張志豪今透過臉書發文表示，他昨天已當面向賴總統請辭，感謝總統這三年來的提攜栽培與照顧。

他說，歷經一年總統大選新聞部主任兼發言人及組織部主任兩年的歷練，就好像自己20年前服役時的士官幹訓班進階再訓練一樣，再一次接受磨練精進，也吸取更多經驗和養份，從「賴清德幹訓班」結業，是一份責任也是榮耀。

張志豪指出，從今天起，他將帶著總統的祝福和鼓勵，繼續用自己的專業和歷練貢獻家鄉，中央地方聯手拚建設、增福利。

張志豪表示，身為一個從小在這裡成長生活的中和人，他和許多朋友一樣，對這座城市有著愛和使命，每一天都生活在一起，「張志豪不曾離開，我一直都在」。

