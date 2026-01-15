再戰大阪都 吉村洋文、橫山英幸辭職拼三合一選舉

（中央社記者戴雅真東京15日專電）日本大阪府知事、日本維新會吉村洋文今天正式表明，配合即將來到的眾議院選舉，他將再次就推動「大阪都」徵詢民意，將與大阪市長、維新會副代表橫山英幸一起辭職投入選舉。屆時大阪將舉行知事、市長、眾議院的三合一選舉。

產經新聞、關西電視台報導，吉村在大阪市舉行的大阪維新會緊急全體會議上表示，「我將於明天辭去知事職務，與橫山市長一同迎戰雙選舉，希望再次挑戰（大阪）都構想。」

橫山表示，「能夠訴求副首都構想，以及大都市制度改革的必要性，這是一個絕佳的時機。」

廣告 廣告

大阪都構想是日本維新會創黨以來的核心理念，旨在將現行制度改為類似東京都的「都區制度」，廢除大阪市、分設多個特別區，重新分配財源與行政權，使大阪府市一體化運作。然而，過去兩次公投（2015年、2019年）都以些微差距遭到否決。

儘管如此，吉村仍然展現要讓大阪都構想復活的強烈意願。他認為，只要經過知事選舉等民主程序，就能夠再發起挑戰，希望全面啟動大阪都構想的相關討論。

不過，據稱維新會黨內出現反對兩人辭職的聲音，創立維新會的橋下徹、松井一郎，也雙雙出面「喊停」。

橋下徹先前在X發文說，「就算要做，也不是現在。」他認為應該循序漸進，在眾議院選舉訴求副首都法案與大阪都構想，取得一定程度民意後，再依照副首都法案的審議進度，考慮舉行知事、市長雙選舉。

松井在X發文說，「橋下和我都希望（大阪）都構想能夠實現，但依照吉村的做法，恐怕沒辦法讓黨內形成統一陣線，我也認為現在不是時候。」

其他政黨也提出質疑。公明黨大阪府議團幹事長藤村昌隆批評，「現在是編列預算的重要時期，他們卻選擇拋下職務，實在令人難以理解。」他也指出，大阪都構想第2次遭到否決時，吉村本人曾說不會再挑戰，如今卻反悔，他這麼做完全是出於私心。

自民黨大阪府議團幹事長鹿田松男也表示，「說要詢問民意，但究竟是要問什麼民意，完全搞不清楚。」至於是否會推出挑戰知事與市長的候選人，他表示，「我認為不要推出比較好」，傾向暫時不派人參選。（編輯：韋樞） 1150115