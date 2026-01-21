再戰新竹縣長？ 傳賴清德力勸 鄭朝方動向受矚

新竹市 / 綜合報導

針對新竹縣市的選舉布局，外傳總統賴清德，力勸竹北市長鄭朝方，希望他投入新竹縣長選戰，但鄭朝方還沒明確表態。畢竟鄭朝方現在還在第一個任期，如果參選新竹縣長，是否有強棒可以接棒參選竹北市長，成為關鍵；而大新竹地區選戰局勢，可能彼此牽動，新竹市已經是藍白合示範區，國民黨將禮讓現任市長高虹安。而根據一份最新民調，高虹安以超過四成的支持度，大幅領先民進黨的林志潔、高嘉瑜和時代力量黨主席王婉諭，不過這份民調有問受試民眾的「第二選擇」，其中以王婉諭最高。王婉諭也鬆口表示，有考慮參選新竹市長，但她也提出「本土在野陣營」要協調合作。學者分析，新竹確實是比較容易談「綠黃合」、也就是「民進黨和時代力量合作」的地方，如果綠黃合，效果也可望外溢到新竹縣。

年底大選布局，時代力量黨主席王婉諭，首度鬆口，有考慮參選新竹市長，也提及「本土在野陣營」協調合作，畢竟新竹市有藍白合，時代力量雖然在新竹有一定勢力，但要和高虹安一搏，綠營動向至關重要。

根據《鉅聞天下新聞網》公布的新竹市長民調，將現任市長高虹安和2024年曾代表民進黨參選新竹市立委的林志潔時代力量黨主席王婉諭民進黨前立委高嘉瑜等人進行民調，高虹安以41.96%的支持度領先，林志潔獲得24.38%的支持度，王婉諭和高嘉瑜都是5.74%。不過這份民調也問受試民眾「第二選擇」，王婉諭在「第二選擇」拿到10.16%，是所有人選中最高。

新竹市長高虹安說：「不管任何民調都是最好的參考，好的鼓勵不好加強改進，年底選舉人選還沒確定繼續努力。」而高虹安的副手邱臣遠，傳出有意轉戰竹北市長，但卻被指控涉及騷擾女員工。

新竹市副市長邱臣遠說：「對於報導引述的相關說法皆為子虛烏有，已對本人及市府的名譽造成極大傷害，為求儘速還原事實真相 我要求市府主動啟動相關調查程序。」在高虹安回任後引起爭議，邱臣遠立即澄清。

而竹北市長之爭，牽動大新竹選戰局勢，因為現任竹北市長鄭朝方，年底是爭取連任還是轉戰新竹縣長？眾所矚目。鄭朝方是綠營參戰新竹縣長的最熱門人選，但目前仍未表態，傳出總統賴清德曾親自當面勸進鄭朝方參選新竹縣長。而若鄭朝方參選新竹縣長，對綠營而言，竹北市長勢必得有強棒來接棒。

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛說：「藍營看起來彼此廝殺，會讓民進黨覺得有機會讓鄭朝方挑戰，我覺得新竹縣鎖定鄭朝方民進黨不會現在行動會等國民黨。」

對應王婉諭喊出的「本土在野陣營」協調合作，以近年在新竹縣市的選舉來看，2024年立委選舉，新竹縣第二選區，王婉諭輸國民黨立委林思銘大約7.6%，高於當時民進黨推派的人選。

而在新竹市，戰局複雜且激烈，藍綠時代力量都有推派人選，還有柯文哲的親妹妹柯美蘭也參選。結果國民黨的鄭正鈐當選，民進黨的林志潔緊追在後，柯美蘭拿到近兩成選票，時代力量的邱顯智拿到12.6%左右的得票。

再往回推到2022年縣市長選舉，以新竹市來說，當時即便國民黨有推派候選人，高虹安仍勝出；而在新竹縣，當時爭取連任的楊文科，大勝民進黨推派的周江杰。

這次藍營已表態在新竹市禮讓高虹安，但在傳統上被視為藍大於綠的新竹縣，國民黨立委徐欣瑩和新竹縣副縣長陳見賢從派系運作吵到初選方法，競爭激烈。

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛說：「時代力量有一定實力，新竹上次四個陣營大混戰。」

確實新竹是最有機會綠黃合作，如果有機會綠黃，新竹縣相對時代力量支持者可能有外溢效應，新竹縣市在近年選舉中展現特殊性，民眾黨時代力量都有可觀勢力，大新竹地區局勢彼此牽動，也讓政黨間的合作更加關鍵。

