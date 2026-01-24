再戰總召柯建銘大反攻 洪孟楷笑問綠營高層：害不害怕

民進黨立院黨團將啟動黨團幹部改選，23日行文黨籍立委辦公室徵詢黨團幹部參選意願，現任黨團總召柯建銘表態「會去登記」。國民黨立委洪孟楷直呼，大罷免落幕後，柯建銘被民進黨高層當成「過街老鼠」，現在他要回來了，「問你害不害怕？」

洪孟楷今天在中天節目《週末大爆卦》表示，726大罷免落幕後，當時民進黨沒有人要負起責任，「大罷免真的是柯建銘一個人就有辦法操弄的嗎？明眼人都看得出來不是嘛，是後面的大老闆，但為什麼726、823大罷免大失敗之後，民進黨從上到下沒有半個人負責？」

洪孟楷指出，立法院先前傳出，柯建銘被冷凍的那段時間，其他民進黨的幹部私下去總統府開會，會跳過柯建銘。而會有這樣的傳言，代表賴清德等人的態度是，喜歡你用、你的時候是把你當成戰力，但是不喜歡你的時候，就把你切割在外，讓你去扛責任。

賴清德。（圖／中天新聞）

對於柯建銘表態爭取連任總召，洪孟楷說，到時候就看有沒有人來跟他爭，如果登記只有柯建銘一個人，代表其他人怯戰，「即便是賴清德不想要柯建銘當，但賴清德的子弟兵願不願意去登記，而且登記完之後正面對決，有贏的把握；如果說沒有贏的把握，可能就不去登記了，而這也代表賴清德對民進黨團的掌控力還不夠。」如果有其他人和柯建銘競爭，柯建銘也不是軟柿子，一番龍爭虎鬥之後最終出線的，可能還是柯建銘。

柯建銘。（圖／中天新聞）

洪孟楷指出，柯建銘拿到了民進黨團的總召位置之後，他想要當乖乖牌，執行上面的交代，還是或想要有另外的話語權，不得而知，但他的角色就變得很多元了。洪孟楷認為，柯建銘這一局還有得瞧，當初726、823大罷免大失敗後，民進黨高層們怎麼把他當成過街老鼠？「柯建銘要回來了，問你害不害怕？」

