再戰蘇清泉！周春米秀12項政績拚連任：我屏東我驕傲

民進黨提名屏東縣長周春米競選連任。(記者叢昌瑾攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕屏東縣長周春米今天(4日)獲民進黨徵召競選連任，再度與國民黨立委蘇清泉交鋒。她列舉近12項亮眼政績說明，擔任縣長3年來，始終戰戰兢兢思考如何讓屏東更好，也感謝賴總統推動均衡台灣的政策方向，將持續深化長照與育兒政策，並配合中央推動半導體與太空產業升級，「我屏東我驕傲！」

民進黨中執會今天通過徵召周春米競選連任屏東縣長，黨主席賴清德親自召開記者會介紹。周春米說，很榮幸承擔這個任務，也有信心一定可以使命必達，3年多前成為屏東立縣72年來首位女性縣長，這段期間戰戰兢兢，延續「我屏東我驕傲」的城市品牌。

在社福政策方面，周春米說，屏東成立全國首個縣市政府長照處，目前縣內443個村里中，社區關懷據點及文健站布建率已達99％。針對兒少福利，除了推動「週週喝鮮乳」，更自115學年度起，補助屏東縣立高中、國中及國小學童營養午餐。

周春米進一步說明屏東的「育兒三部曲」，除了一、二胎育兒津貼及提供80小時免費「月嫂」服務外，今年在財政允許下推動第三部曲，針對未滿1歲嬰兒每月發放2000元營養金。這是在堅守財政紀律、上任第二年即清償長債的基礎上，所展開的全齡照顧福利。

產業升級方面，周春米說，屏東已納入「半導體S科技廊帶」，台積電供應鏈預計今年6月於屏東科學園區動土；此外，國科會與太空中心去年宣布屏東滿州鄉九棚村為國家火箭發射場域，期盼透過高科技與太空產業進駐，帶動傳統產業升級，並吸引青年返鄉。

農漁觀光方面，周春米說，面對極端氣候挑戰，已爭取農業部支持「香蕉防風支柱」補助，今年將擴及木瓜產業，並建置國際冷鏈包裝廠與漁業冷鏈設施。觀光部分則打造「南北雙星」及低密度露營區，展現屏東山海多元特色。

周春米說，任內致力於「鄉鄉都精彩」，推動鄉鎮圖書館、共融公園及33處托嬰中心建設。面對「財政收支劃分法」修正等挑戰，她直言「沒在怕難關」，將持續爭取機會讓屏東更好。

民進黨主席賴清德主持縣市長提名記者會，推薦屏東縣長周春米(左)、澎湖縣長陳光復(右)競選連任。(記者叢昌瑾攝)

