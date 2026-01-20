再戰議員 陳聖文：扛過大體也扛得起失敗！

▲陳聖文2026捲土重來再戰大安文山議員，疾呼自己扛過大體所以扛得起失敗。（圖／翻攝自陳聖文臉書）

[NOWnews今日新聞] 陳聖文2022年首度投入台北市議員挫敗，其父親為殯儀業台灣仁本服務集團創辦人陳原，如今2026將捲土重來，喊出「我扛過大體所以扛得起失敗！」宣示再戰台北市大安文山議員，以行動爭取認同。

陳聖文再戰2026北市大安文山議員，表示自己帶著具體「十大安心」政策回來了，回憶2022年首次投入議員選戰卻高票落敗。坦言自己曾經歷長時間的惶恐與低潮。因為政治工作對他來說不只是工作而已，更是一種生命志業。

陳聖文說，曾經高票落選但4年來從未放棄，從在地服務之中重新磨練，秉持 「從哪裡跌倒，從哪裡站起來」，強調自己扛過大體所以扛得起失敗，將再次回到熟悉的大安文山選民面前，用行動爭取認同。

