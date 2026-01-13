再戰財劃法修法 劉和然：蘇巧慧用狀況外口號耽誤新北未來

新北市副市長劉和然。劉辦提供



記者周志豪／台北報導

台北市長蔣萬安推營養午餐免費新政，新北市因財源遲未跟進，綠委蘇巧慧卻稱是因目前尚未執行的「在野黨版」財劃法修法讓新北沒財源。新北市副市長劉和然今再質疑，「政院版」對新北不公，蘇怎「雙標」一聲不吭？

劉和然表示，財劃法修法後，新北統籌分配稅款增加，那是新北市民要的「寫在法律裡的權利」，而不是「看人臉色的施捨」；是實實在在的建設底氣，是市民的建設基金。但妳卻視而不見，還把這些當作「選舉的提款機」。

廣告 廣告

劉和然批評，行政院版本大幅削弱新北最重要的人口指標，分配權重從45%降為18%，新北分配額度將大幅縮水，人均預算會比現在更低，蘇巧慧不敢質疑行政院對新北不公，竟還回頭指責為新北多爭取更多預算的在野黨。

劉和然質疑，蘇巧慧對預算結構狀況外、對施政優先順序沒有價值觀與邏輯，如今還為了政治利益，迴避8年來對財劃法修法「毫無作為」，完全沒有「面對與反省」勇氣，這樣的人怎麼可能會讓新北市民過得更好？

劉和然更自詡自己是「行家說行話」，批評蘇巧慧不要一邊享受修法帶來的預算成長，一邊又為了政治利益甩鍋，請「深度了解」新北需求，「不要再用狀況外的口號，耽誤新北的未來。」

更多太報報導

藍新北市長選舉提名 鄭麗文證實：農曆春節前由李四川、劉和然協調產生

藍白整合期程出爐 藍：農曆春節前確定新北、宜蘭、嘉義市黨內縣市長提名人選

縣市長選舉藍罕見選前一年提名？僅朱立倫主導的2022提名符合鄭麗文標準