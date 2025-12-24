再戰高雄市長！柯志恩獲國民黨徵召 喊話市民「給我改變高雄的機會」

國民黨今中常會通過首梯縣市長提名，確定徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉與台東縣議會議長吳秀華，分戰明年台南市、高雄市、屏東縣與台東縣等4縣市長選舉。周志豪攝



國民黨中常會今（12/24）宣布2026縣市長首波提名，徵召國民黨高雄市黨部主委柯志恩投入明年高雄市長選舉，柯也在臉書表示，這不僅是一項光榮的使命，更是一份必須全力以赴、爭取勝利的重大責任，她的參選不是為了政黨對決，也不是為了延續任何人的路線，「希望高雄市民給柯志恩改變高雄的機會」。

柯志恩透過臉書發聲，感謝黨內同志的信任，也回顧上一屆市長選舉中獲得52萬9千多名市民支持，強調這些選票代表的是對高雄未來的期待，她進一步指出，過去一段時間透過持續傾聽、拜訪與請益，感受到市民給予的鼓勵與建議，這些聲音成為她再次出發的重要力量。

柯志恩提到，選擇再次參選並非源於自信，而是基於對高雄深耕打拚的責任感與承擔，高雄是一座包容且溫暖的城市，市政不應有政黨之分，而應以市民福祉與城市發展為最高原則。

柯志恩進一步提出未來市政方向，將聚焦產業轉型、青年發展、長照照顧與城市治理，主張跨越政黨派系、放下對立，找出最適合高雄的發展路徑，並持續傾聽市民需求，把資源用在關鍵處，讓政策真正落實到生活中。

面對即將到來的選戰，柯志恩坦言過程不會輕鬆，但她表示將以最真誠的方式面對市民與檢驗，她也喊話「希望高雄市民給柯志恩改變高雄的機會」，讓高雄更有尊嚴、實力與希望。

