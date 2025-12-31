再戰2026！劉建國談「創造新雲林」突噴王世堅金句 賴清德忍不住笑了
記者劉秀敏／台北報導
民進黨今（31）日召開2026縣市長提名記者會，正式徵召立委陳素月、劉建國參選彰化縣長、雲林縣長。陳素月表示，自己並非政治世家出身，懇請彰化鄉親給她一個機會，一起努力尋回彰化過去的光榮，希望未來彰化人都可以「我彰化，我驕傲」；劉建國則宣示，他會努力不懈、全力以赴，希望有機會可以「創造新雲林」，讓雲林絕對能夠看到未來，而提到對農業發展的擘劃時，劉建國更引用王世堅金句「從從容容、游刃有餘」，讓一旁聆聽的黨主席賴清德也忍不住微笑。
陳素月致詞時，首先感謝彰化鄉親與民進黨的栽培，讓她能夠擔任兩屆議員、四屆立委，現在獲提名成為彰化縣長候選人，她也感謝類初選期間，黨內另外三位一起努力的優秀同志，彼此尊重、良性競爭，各自提出對彰化縣未來發展的願景，展現了民進黨最佳的民主風範。她也承諾，會努力凝聚黨內共識，團結一致，打贏明年的彰化縣長選戰。
陳素月細數自己的從政歷程表示，因為她勤跑基層，所以了解彰化地方的需要，也聽見了鄉親的需求，包括農業、交通、勞工等問題，他一一地爭取相關經費來加以改善，同時在第一屆補選進立院時，就提出了《地方制度法》修正草案，爭取讓當時全國第一大鎮的員林鎮升格為員林市。未來如果能夠獲得彰化鄉親支持，帶領縣府團隊為彰化縣打拚，她也會秉持用心傾聽、積極態度，協助解決彰化縣所面臨的問題。
陳素月提到，彰化縣是全國第一大縣，包括高齡化問題嚴重、勞工平均薪資最低、重大建設延宕等問題，都亟需解決，如果有機會擔任縣長，她一定會努力解決困難，加速重大建設進度，讓彰化的進步能夠看得見；她也會挹注更多資源在教育方面，減輕老師的教學壓力，同時讓每個孩子能夠得到最好的照顧；她也會支持多元教育，讓每個孩子都能適才適所地發展，得到最好的教育資源。另一方面，包括傳統產業的技術提升、農業永續發展，她也一定會盡全力予以協助，並全力爭取高科技產業到彰化縣投資設廠，改善彰化縣勞工平均薪資，讓年輕人願意留在彰化縣逐夢、建立家庭。
陳素月強調，她並非政治世家出身，憑藉鄉親支持給予她服務機會，她也務實、踏實地，把每一個鄉親的事當作是自己的事，用心去解決、處理。彰化縣有豐富的文化底蘊，地理位置、氣候條件都非常優越，現在的彰化正處在加速進步的階段，她也願意承諾，一定會拚盡全力，為彰化縣鄉親謀取福祉，懇請彰化鄉親給她一個機會，一起努力尋回彰化過去的光榮，希望未來彰化人都可以「我彰化，我驕傲」。
劉建國則表示，自己從基層代表到縣議員、國會議員，很清楚要怎麼為雲林改變命運、創造新雲林，讓每一個雲林人對於農業、醫療、社會福利，都有一個新的期待與希望。他提到，雲林是全國糧倉，希望不只看到農業產值，更希望可以打造農業、農民的雙價值，讓農業提升到生物科技的領域，也讓農民得到更多保障，讓所有農民朋友都可以「從從容容、游刃有餘」，而不是越做越累。
劉建國進一步指出，台灣的中藥有高達九成從對岸進口，但中國自身都已不敷使用，必須靠進口。因此，他希望可以在雲林打造中醫藥專區，甚至連結到彰化、嘉義，打造出中醫藥的生產廊道，甚至希望將中藥更名為「台藥」，讓台灣人自己種出來的藥草，來保護台灣人的身體健康。
劉建國直言，2025年經濟日報評比幸福城市，雲林縣是全國倒數第一名，但雲林人都不想被講成是一個不幸福的城市，這對雲林的鄉親父老很痛苦。他也要向大家報告，從照顧長輩、從醫療的提升、從農業創造更高價值等面向，他非常知道怎麼做，這幾年來也有實際成績能跟雲林鄉親分享。因此，他希望有機會可以「創造新雲林」，拜託大家信賴雲林的劉建國，他會拚給大家看，讓雲林絕對能夠看到未來。
劉建國強調，他會努力不懈、勇往直前，不管對手是誰，他絕對有信心，也全力以赴打贏選戰，讓雲林變成新雲林、創造新幸福。
迎戰家族地方勢力！劉建國曝「市場區隔」 陳素月：民意是最堅實後盾
民進黨2026三戰將就位！童子瑋拚基隆、陳素月選彰化、劉建國再戰雲林
不只確定陳素月戰彰化！民進黨選對會拍板：徵召童子瑋參選2026基隆市長
北市隨機襲擊震驚全台 民進黨「表達重視與哀悼」下午提名記者會延期
