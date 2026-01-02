再戰2028總統大選？柯文哲：2026該做的事做好再想以後的事

民眾黨前主席柯文哲、主席黃國昌等人出席「新年新氣象 眾人作夥拚」記者會。李政龍攝



民眾黨前主席柯文哲言離辯論後開始復出，上週出席民眾黨主席黃國昌造勢上，斗大布條上印上黃國昌照片寫「新北我來」，柯文哲照片則寫著「台灣我顧」，引發聯想。柯文哲今（1/2）被問及對於2028總統大選想法，強調2026先過去再講吧，「我們先把2026該做的事做好，再想以後的。」

柯文哲今參與民眾黨團晨會，會後與全體黨團成員一同召開「新年新氣象 眾人作夥拚」記者會，媒體詢問柯文哲明後天要到嘉義為市長參選人張啓楷輔選，由於現在在2026選舉台北也沒有母雞，是否要當「老母雞」，全台跑透透？柯文哲表示，作為民眾黨裡面比較重要的一個人物，當然民眾黨在選舉上有需要，義不容辭，那明後兩天會到嘉義去。

廣告 廣告

柯文哲說，在最困難的時代，推出最好的人才，他也認為張啓楷的學經歴，包括在立法院的表現、過去的資歷，他覺得是當嘉義市長最好的選擇，毫無懸念。

柯文哲表示，「所以我們就是努力去做自己認為該做的事情，所以有需要我輔選的地方我當然會去，這沒有什麼特別地方」。

此外，上週在民眾黨主席黃國昌的新北應援中，布條上印著柯文哲照片，寫著「台灣我顧」，對於2028總統大選還有想法？柯文哲表示，講到2028，還是那句話，2026先過去再講吧，「我們先把2026該做的事做好，再想以後的。」

更多太報報導

柯文哲自嘲劫後餘生、苟延殘喘 傅崐萁打氣：走政治沒有背1、2條不會大尾

稱家中陳佩琪最反對民進黨 柯文哲：會勸她上班，不然每天寫臉書我很頭痛

批民進黨滿腦子想害人！陳佩琪揭「負債數千萬」：新年盼找到新工作