再戰2028? 川普承認憲法限制無法再參選

美國總統川普(Donald Trump)今天(29日)表示，他「不被允許」競選第三任期，並承認美國憲法對此有所限制。

現年79歲的川普及其支持者多次提出他參加2028年總統大選的可能性，這引發反對人士的擔憂，同時也贏得支持者的歡呼。

川普在空軍一號(Air Force One)上說：「我的民調支持率達到空前最高水平，但你知道的，根據我看到的消息，我想我不能參選了…這太令人遺憾了。」

美國憲法規定總統任期不得超過2屆，川普於今年1月重返白宮開啟他的第二個任期。

川普的第一個總統任期從2017至2021年。他先前經常提到，儘管美國憲法有所限制，但他的支持者仍呼籲他繼續執政。

川普最近還在白宮橢圓形辦公室的辦公桌上擺放了幾頂印有「川普2028」口號的紅色棒球帽。

他的支持者中流傳著一種說法，副總統范斯(JD Vance)可能會在2028年競選總統，川普則以副總統候選人身分投入競選。

川普本週否決了這種可能性，並在今天表示，他「很明顯」不能再次參選。