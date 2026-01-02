再戰2028？柯文哲話沒說死：2026先過去再講

▲媒體提問是否再戰2028，柯文哲回應沒把話說死。（圖／記者葉政勳攝，2026.01.02）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲今（2）日前往立法院與民眾黨團進行晨會，會後召開記者會並接受媒體提問，外界關注其明後天將到嘉義進行輔選，而上週替黃國昌助選時，背景布條寫道「台灣我來了」，是否對2028仍有想法，對此柯文哲表示，作為民眾黨重要人物，黨內選舉有需要當然義不容辭，有需要就去輔選，沒有什麼特別之處，至於是否再戰2028，「先把2026 該做的事做好，再想以後的吧」。

柯文哲將在明後天赴嘉義輔選，而上週替黃國昌助選時，背景布條寫道「台灣我來了」，是否對2028仍有想法？柯文哲回應，作為民眾黨算是重要的人物，黨內選舉上有需要，當然義不容辭，就努力做好自己認為該做的事情，所以有輔選的地方當然會去，沒有什麼特別的。

至於是否再戰2028，柯文哲沒把話說死，2028還是那句話，2026先過去再講，「先把2026 該做的事做好，再想以後的吧」。

