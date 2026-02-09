再戰2028？蔡英文一段話露心跡 訪外行程均有賴清德支持

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

前總統蔡英文卸任將近2年，外界對她的下一步仍多有臆測，包括部分政治評論者預測她可能在未來扮演更積極的政治角色，甚至重返戰場角逐2028總統大選。然而，《鏡週刊》最新報導指出，蔡英文多次在私人對話中明確表示，自己既無意願，也不認為有再度參選的可能性，並強調社會各界應把支持焦點放在現任總統賴清德以及行政團隊。

蔡英文日前在臉書分享於苗栗「樟之細路」健行的心得，文中提到「下山後，就只能把一切留在山裡」，雖然貼文未具任何政治語境，卻被解讀此番文字展現她對卸任身分的自我定位，已將過往政治歷程視為階段性任務。

蔡英文卸任後仍固定出席公開活動，並接待國內外訪賓，引來部分人士建議她在政治領域扮演更具影響力的角色。但《鏡週刊》指出，相關人士透露，蔡英文對此態度始終一致，強調「主觀上不想、客觀上不可能」，並希望社會理解她目前的目標是享受退休生活，同時支持現任政府推動政策。

針對外界對「蔡賴關係」的延伸解讀，民進黨內幕僚提供具體例證，指出蔡英文的多次卸任出訪均獲得賴清德大力支持。2024年首次訪歐行程之前，她曾親自前往官邸拜訪賴清德，而賴不但鼓勵，更協助促成行程與派員隨行。去年蔡英文與蕭美琴接續訪歐，被視為台灣在歐洲外交的重要突破，也展現蔡英文與現任政府在國際議題上的協調與分工。

