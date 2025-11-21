再打臉黃國昌！蘇巧慧無奈嘆「從來沒要人傳話」：奇怪謠言適可而止

記者陳思妤／台北報導

民眾黨主席黃國昌稱，民進黨立委蘇巧慧透過好多管道鼓勵他，要他新北市長參選到底，被打臉後還酸蘇巧慧「貴人多忘事」。蘇巧慧今（21）日再被問到此事，嘆氣直呼「吼…」真的是非常奇怪的謠言，真的希望適可而止。

蘇巧慧今天接受主持人黃暐瀚專訪，再度被問到，黃國昌說有找人要他選到底？蘇巧慧一聽到問題就嘆了口氣「吼…」，接著無奈說，不能只是吼，她要正式說，自己從來沒有委託任何人去傳任何話，也從來沒有授權誰去講任何話。她強調，她對新北有感情、有成績、有願景，但想做這些事必須進到市府，才有資源、有舞台，才有機會為大家討論這些她想做的事。

黃暐瀚追問，但黃國昌說是貴人多忘事？蘇巧慧再次嘆氣，她重申，從來沒有授權任何人傳任何話，也沒有拜託任何人傳任何話，所以派人去傳話這是非常奇怪的謠言，真的希望適可而止，可以把時間放在討論市政。

黃暐瀚提到，但三角督勝選會提高，會努力讓這件事成為事實嗎？蘇巧慧強調，「我不會花精力在處理對手的事情」，如果可以的話，她希望時間跟力氣可以用來處理市政，包括可以談東北角、偏鄉、城市治理等等。

蘇巧慧在專訪後接受媒體聯訪，她也指出，要成為合格候選人，當然要對各種狀況可以預判、沙推、應對，但是她可以明白說，從決定參與挑戰，就是做好一對一準備，願意用成績願景跟市民報告，因為面試官就是市民。

媒體追問，但國民黨主席鄭麗文跟黃國昌會面後是否會影響到選戰？蘇巧慧說，目前都是照自己的節奏前進，目標和方式就是走遍新北各區，讓更多人認識她，不管遇到什麼對手，都是以一對一的心情繼續前進，爭取更多認同。

