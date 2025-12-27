再打賴清德牌！陳亭妃：是我學習、努力方向

▲陳亭妃在申論階段時再度以當時爭取台南市長的賴清德為例，直言這是她學習對象。（圖／記者林柏年攝，2025.12.27）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選政見會在今（27）晚8時登場，陳亭妃、林俊憲兩人將正面交鋒。陳亭妃在申論階段時再度以當時爭取台南市長的賴清德為例，直言這是她學習對象、要堅持的方向；她強調，「我準備好了！最了解37區的就是陳亭妃，我相信亭妃給所有台南鄉親信任感，我們要找回感動，找回信心」。

民進黨2026台南市長初選，今晚8時在三立電視台舉辦電視政見發表會，現場除了各自比拚政見，也設有提問環節，邀請警大國境警察學系助理教授王智盛、資深媒體人林育卉、邱明玉擔任提問嘉賓。

陳亭妃在第一階段、申論時表示，她當議員10年、立委17年，已經邁入第28年，這段時間，人民就是她最大的倚靠，也是因為這個倚靠，讓她有力量，一路走到今天，就算遇到任何困難、任何挑戰，她勇往直前。

陳亭妃說，她每一次選舉都在大家不看好的情形下，23歲參選議員是用婦女保障名額，擔任立委時是民進黨最低潮的2008年，她的對手是國民黨栽培的台南市長、國民黨候選人，她知道只有勇敢向前，因此感謝鄉親父老陪她一路走，最後贏了900多票，這就是她的堅持、努力，「每一次成績都在跟自己賽跑，每一項成績都向前邁進」。

陳亭妃提到，台南有很多故事，當時賴清德立委參選第一屆大台南市長初選時，當時競爭的對手是蘇煥智縣長、許添財市長，時多數台南縣議員都支持蘇煥智，多數台南市議員都支持許添財，站在賴清德身邊只有6名議員，但賴清德立委讓大家「看到未來」，所以得到民進黨提名，他在連任時得到72.9%最高得票率，且感動所有人的支持，變成一隻大母雞，「這就是我們學習對象，也是我們要堅持的方向」。

陳亭妃提到，她8年前跟黃偉哲市長一起參選初選，不管結論如何，她沒離開過這個地方，37區走透透、跑遍遍。

陳亭妃接著介紹其參選政見，包含「串聯光榮台南」、「科技三軸，讓台南產業大躍進」、「四季農漁產，展現台南驕傲」、「五大觀光軸」、「交通七彩行」、要成立青年局、長老政策、婦女政策等，「我準備好了！最了解37區的就是陳亭妃，我相信亭妃給所有台南鄉親信任感，我們要找回感動，找回信心」。

