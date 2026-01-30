再打造一家破兆美元企業 馬斯克準備把星鏈、推特、Grok捏在一起IPO

根據知情人士透露，以及路透社取得的兩份近期公司文件顯示，馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX與xAI正就合併事宜進行討論，這項計畫預計在今年稍晚的鉅額公開募股前完成。



這項合併將把馬斯克的火箭事業、星鏈（Starlink）衛星系統、X社群媒體平台以及Grok AI聊天機器人整合到同一個公司之下。路透社獨家報導這項計畫，將為SpaceX推動將資料中心送入軌道的努力注入新動力，因為馬斯克正與Google、Meta和OpenAI等科技巨頭在快速升級的AI競爭中爭奪霸主地位。

xAI的股份將交換為SpaceX的股份



馬斯克是全球首富，他同時擔任私人太空公司SpaceX以及人工智慧公司xAI的執行長，後者掌控他的社群媒體平台X。他還經營電動汽車製造商特斯拉、隧道公司The Boring Co.以及神經科技公司Neuralink。

廣告 廣告

馬斯克、SpaceX以及xAI均未回應置評請求。

根據擬議的合併方案，xAI的股份將交換為SpaceX的股份。知情人士表示，已在內華達州設立兩個實體來促成這項交易。

路透社無法確定交易價值、主要動機或潛在時程。公司文件顯示，這些實體於1月21日成立。其中一個有限責任公司將SpaceX和該公司財務長布雷特．強生（Bret Johnsen）列為管理成員，另一個則將強生列為公司唯一主管。這些文件未提供有關公司目的或在任何交易中角色之額外資訊。強生未回應路透社的置評請求。

這位因討論屬機密而要求匿名的知情人士表示，部分xAI高階主管可能有機會在交易中選擇收取現金而非SpaceX股票。不過，知情人士提醒，最終協議尚未簽署，交易時程與結構仍具彈性。

上太空興建AI中心？



SpaceX已是全球市值最高的私人企業，最近一次內部股份交易市值達8000億美元。根據《華爾街日報》，xAI於11月市值達2300億美元。根據路透社及其他媒體報導，SpaceX計畫今年內公開上市，預期市值將超過1兆美元。

透過xAI，馬斯克正在田納西州孟菲斯建造一座用於AI訓練的巨型超級電腦，名為Colossus。

去年《華爾街日報》報導，SpaceX同意投資20億美元於xAI，作為該新創公司50億美元股權募資的一部分。

上周在瑞士達沃斯發言時，這位億萬富豪企業家表示：「放置AI的最低成本地點將是太空。這將在兩年內實現，最遲三年。」以太陽能驅動的太空AI資料中心，將可降低產生運作與訓練AI模型（如xAI的Grok）所需運算能力的成本。

傑夫．貝佐斯（Jeff Bezos）的藍色起源（Blue Origin）公司宣布一項由數千顆衛星組成的高容量骨幹網路，而Google則以Project Suncatcher計畫研究太空資料中心。

建造太空資料中心仍屬高風險，尤其AI投資發展如此快速且難以預測。分析師及部分產業主管質疑，預想的能源消耗降低是否值得為太空系統量身訂製的額外成本。

五角大廈正尋求加速在軍事網路中採用AI



太空研究與顧問公司Quilty Analytics的凱勒布．亨利（Caleb Henry）表示，將xAI併入SpaceX可能強化該公司在五角大廈主要國防合約的地位，因為五角大廈正尋求加速在軍事網路中採用AI。

美國戰爭部長皮特．赫格塞斯（Pete Hegseth）本月稍早造訪SpaceX位於德州Starbase的開發基地，他表示xAI的語言模型及其聊天平台Grok將整合進軍事網路，作為五角大廈「AI加速策略」的一部分，將可協助加速軍事決策與規劃。xAI有一項價值最高達2億美元的合約，向五角大廈提供Grok產品。



星鏈及其國家安全版本星盾（Starshield）已高度依賴人工智慧，例如用於軌道上衛星自動操縱。星盾根據與美國情報機構的合約，正在建造數百顆配備不同感測器的機密衛星網路，預期使用AI協助追蹤地球上移動目標。

SpaceX已安排銀行處理IPO



這項交易並非馬斯克首次試圖合併他掌控的企業。2025年，他以股份交換方式將社群媒體平台X併入xAI，讓這家人工智慧新創公司取得平台的資料與分發管道。在此之前，2016年他使用特斯拉股票收購他的太陽能公司SolarCity。

本月稍早，xAI在E輪募資中籌得200億美元，超過原本150億美元目標，市值達2300億美元。馬斯克的電動車公司特斯拉1月28日表示，同意投資約20億美元於xAI。



SpaceX成立於2002年，以可重複使用的獵鷹火箭顛覆全球太空產業，這對快速部署星鏈衛星寬頻網路至關重要，該網路如今由太空中的數千顆衛星組成。SpaceX已安排銀行處理可能最早於今年進行的IPO（首次公開發行）。



責任編輯：許詠翔



更多風傳媒報導

