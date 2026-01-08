再扣委國油輪！ 美國無限期掌控委內瑞拉石油銷售

美國7日分別在北大西洋和加勒比海，共扣押2艘跟委內瑞拉有關的受制裁油輪，其中一艘還懸掛俄國旗幟，俄方表示他們會密切關注；此外白宮表示，總統川普9日將跟美國石油公司高層會面，討論委內瑞拉的石油產業計畫，美國能源部長表示，美方將無限期掌控委內瑞拉石油銷售，國務卿盧比歐則表示，對於委內瑞拉的未來發展，美國有明確的計畫。

英國證實 協助美軍追捕1艘懸掛俄旗幟油輪

載運委內瑞拉石油前往中國的蘇菲雅油輪7日在加勒比海遭到美方攔截扣押，同一天美國在英國軍方的協助下，在北大西洋扣押一艘懸掛俄國旗幟的油輪。

英國國防大臣希利表示，應美國要求，授權其使用英國基地並部署皇家海軍和皇家空軍的資源支持此次行動。

去年12月這艘原名為「貝拉一號」的油輪在航向委國途中，美方試圖登船但遭拒絕，油輪駛向大西洋，除了更名為馬里納拉號並掛上俄國旗幟，還有俄國潛艦護航，專家擔心美國的行動可能引發美國與中俄關係的緊張。

白宮發言人李威特指出，美國正選擇性地解除對委內瑞拉的制裁，以便讓委內瑞拉的原油和石油產品運往全球市場並進行銷售。

川普會面石油高層 盧比歐：美國對委內瑞拉有計畫

白宮表示，川普9日將與美國石油公司高層會面，討論委內瑞拉石油產業計畫，美國能源部長萊特表示，美方將無限期控制委內瑞拉石油銷售，委國國營石油公司透露，他們正與美國洽談原油銷售事宜。

美國國務卿盧比歐認為，美國對委國是有明確計畫的，包括先穩定然後重建，最後是完成過渡等三個階段。

