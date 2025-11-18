再批台灣「搶走晶片生意」可恥 川普：即將回流美國

美國總統川普（Donald Trump）當地時間17日在白宮辦公室會見傳媒時，再度批評台灣「搶走」美國的晶片生意。他直言，台灣現在生產製造近100%的晶片是「非常可恥」的事，但他同時表示，這些晶片產業即將回流美國。

美國總統川普。（圖／美聯社）

川普在回答有關H-1B工作簽證政策的提問時，以晶片製造為例指出，美國過去曾是主要的晶片生產國，卻「愚蠢地」將這項產業讓給台灣。川普表示，因為某屆總統的政策，導致現今幾乎所有晶片都在台灣生產，他形容這種情況「相當可恥」。

不過川普強調，好消息是晶片產業正在回流美國，預測美國在接下來的一年內將取得大部分的晶片市場，但前提是必須先訓練國內勞工以進行生產。川普認為，美國有可能在「很短的時間內」就能製造世界上大多數的晶片。

川普表示，美國曾經掌握100%的晶片生意，但現在全都跑到台灣和南韓，「且大多數跑到台灣」。他宣稱晶片製造商因為不想負擔高額關稅而紛紛回美投資，「他們全都承諾會回來」，美國將在接下來幾年奪回很大一部分的晶片市場。

