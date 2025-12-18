再批林俊言「不正訊問」 陳智菡曝：還稱我不就是傅崐萁皇帝嗎？

民眾黨立法院黨團主任陳智菡。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

北院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案近日進入言詞辯論，民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，檢察官林俊言偵辦過程中，多次對市府公務員進行「不正訊問」，並揭露林俊言訊問北市法務局代表、北市資深法務專員王道蕙時，除語帶威脅、嘲諷，還稱若細部計畫得以突破土地使用管制，「不是創設皇帝嗎？那我不是（國民黨立法院黨團總召）傅崐萁了嗎？」

陳智菡透過臉書指發文出，檢方於113年6月6日訊問王道蕙時，對於法務局認為細部計畫可訂定容積獎勵的專業意見，林俊言不斷質疑，還說「妳一定會被叮得滿頭包」、「法務局穩死的」、「妳們局長一定會把妳fire掉」等與，甚至稱「我無法理解！都市計畫的設計應該是不要讓都委會的權力這麼大……，就是我要規範你，我如果允許你(細部計畫)可以突破這個規定的話，那我不是『創設一個皇帝』了嗎？那我不是傅崐萁了嗎？」

陳智菡說，林俊言還對都發局多名資深公務員，包括楊智盛、張立立、邵琇珮等人，採取嘲諷、心理施壓方式，否定其專業判斷，並指林俊言竟然還諷刺邵琇珮「妳這樣攀比，我覺得妳跟張立立一樣笨！」

陳智菡指出，林俊言也一直要邵琇珮咬柯文哲，指「如果是因為受壓力，我可以接受，那就要把給壓力的人講出來，表示你們是受壓力做違法的事情….如果你今天的考量是這個人是長官，所以我不要講，那就是你自己擔了噢！」邵琇珮只能驚恐的說「我沒有、我沒有、不是、我不會…」只能自己認罪。

