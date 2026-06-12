再批監院已成政黨惡鬥手段 蔣萬安喊話藍白先凍結運作、爭取廢監院

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台北市長蔣萬安。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

台北市長蔣萬安今（12日）於臉書表態主張廢除監察院，他上午與南投縣長許淑華合體時受訪痛批，監察院已成政黨惡鬥下手段，甚至是攻擊異己、幫政治人物洗白的工具，喊話藍白立法院黨團否決29位被提名正副監察院長及監委名單，先凍結監察院運作，爭取朝野間對於修憲、廢除監察院的共識。

蔣萬安今赴南投與縣長許淑華共同出席南投巧克力咖啡節記者會，會後接受媒體聯訪，被問到主張廢除監察院，蔣萬安指出，昨天看到總統府公布的29位監委名單，他認為現在不是討論個別人選是否適合的問題，而是監察院存廢的問題。

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蔣萬安說，過去這段期間，台灣民眾看到不只是監察院沒積極的功能，反而是民眾關心的議題，監察院常閃閃躲躲、輕輕放下，甚至成為政黨惡鬥下的手段，甚至是政黨之間成為攻擊異己或幫政治人物洗白的工具。

蔣萬安表示，包括看到疫情期間疫苗採購的爭議，有小吃店、五金行可以標到國防部的軍購案，又或是在台灣缺蛋時，農業部委託超思公司高價進口雞蛋弊案，看到監察院完全沒有讓人民可以信服的作為，所以，爾俸爾祿、民膏民脂，他認為應該要廢除監察院。

蔣萬安強調，民進黨從以前到現在也都支持、主張廢除監院，他建議在立法院國民黨團、民眾黨團可以考慮全部否決29位監委名單人選，用這樣的方式，先凍結監察院運作，爭取朝野之間對於修憲、廢除監察院的共識。

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