再批監院淪為酬庸院 民眾黨：對民進黨提名的監委「絕不同意」

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民眾黨。（中時資料照，袁茵攝）

賴清德總統提名監察院長陳永興、副院長王榮璋及27名監委名單，並將送交立院進行同意權審查，其中2名監委為國民黨前立委廖婉汝、新北市前副市長謝政達。但由於民眾黨過去主張廢監院，外界好奇是否會否決2名國民黨的監委？民眾黨主席黃國昌今（11日）晚間表示，對民進黨所提名的監委，絕對不會同意。

黃國昌11日晚間於社群平台threads發文表示，廢除監察院，民進黨在吃到甜頭後，早已背棄的理念，而民眾黨始終堅持到底，「因此我們不僅拒絕推薦任何監委，對民進黨所提名的監委，也絕對不會同意」。

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黃國昌強調，對於已經淪為酬庸院與打手院的廢物機關，民眾黨的立場很清楚，「刪除所有預算，不再浪費納稅人的血汗錢！」

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