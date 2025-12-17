政治中心／林靜、 李澤民 台北報導

行政院長卓榮泰，宣布不副署藍白強推的財劃法，"年改"政院也跟進不提覆議、不副署，總統賴清德今（17號）出席中常會致詞就批在野黨頻傷害台灣民主、弱化中央財政跟國防實力，盼朝野能思考如何共同合作，不過鄭麗文卻在中常會上大罵賴總統13分鐘，還說"在野獨裁"就像"男人不會生小孩"。

總統賴清德vs.記者：「總統反年改會不副署嗎，不副署會變常態嗎。」

聽到"不副署"關鍵字，總統微笑沒多回應，不過中常會上，身兼主席的總統火力全開，發言人轉述主席會中批在野黨，是傷害台灣民主體制、更弱化中央財政與國家防衛實力。

民進黨發言人韓瑩：「對於在野黨，強行通過的財劃法版本，行政院長依據憲法賦予的權力，不予副署這是為了捍衛民主憲政，希望朝野都能夠思考，如何共同合作，通過對國家最有利的政策與法案。」

再批藍白傷害台灣民主 賴清德:不副署為捍衛民主憲政（圖／民視新聞）前行政院長陳建仁：「大家都應該靜下心來，沉澱下來好好地彼此溝通，盼望朝野都能夠合作，然後坐下來好好談。」

前閣揆的陳建仁也語重心長，不過另一位前政院院長謝長廷，公開發文力挺卓榮泰，直言不副署沒"違憲"疑慮，更酸在野黨就是不敢提倒閣，因為沒信心、擔心國會被解散，再選會落選。面對綠營冷嘲熱諷，傳出國民黨定調不隨綠營起舞，因為似乎也苦無有效反制作為，不過黨主席鄭麗文倒是愈罵愈起勁，中常會上竟大罵總統，長達13分鐘。

國民黨主席鄭麗文：「他居然說這叫做在野獨裁，我跟各位報告，這就像男人是不會生小孩的，所以在野是沒辦法獨裁的，讓大家都知道說，你是毋捌字兼無衛生。」

民進黨團書記長陳培瑜：「鄭麗文主席現在除了罵賴清德，有可能有流量之外，請問她敢罵中國嗎，她敢罵獨裁的習近平嗎，當然也是不敢為什麼呢，因為他們心理面想的，就是偕同中國，在台灣亂台毀憲亂政。」

高雄科大科法所羅承宗：「劍走偏鋒大家出來的法案，也是非常離譜。」

民進黨痛批藍營，該審的總預算、國防法案不審，倒是強推民代助理費合法化"等"貪汙五法"，不可理喻行徑，國人都看在眼裡。

原文出處：再批藍白傷害台灣民主 賴清德：不副署為捍衛民主憲政

