再批講不清前助理父自焚案 基層憂陳亭妃選台南藏未爆彈

立委陳亭妃競選2026民進黨台南市長初選聲勢不錯，但從政路上不少爭議卻沒說個明白，令基層相當憂心。（圖／黃耀徵攝）

民進黨台南市黨部主委郭國文的夫人湯靜雯近日在臉書發文，點出立委陳亭妃、台南市議員陳怡珍姊妹的人事糾葛，再度引發地方議論。原來兩人過去的前助理黃遵僑，其父親在 2018 年曾自焚輕生，外界盛傳牽涉情感與金錢問題，但陳亭妃始終未對外說明清楚，基層擔憂恐成選戰風暴。

2026 年黃偉哲任期屆滿，在「綠大於藍」的選票結構下，台南市長選舉被視為民進黨內部「初選即大選」。目前陳亭妃與林俊憲各具支持群，勢均力敵，兩軍交鋒越趨白熱化。近期前立委段宜康多年前的一則貼文又在社群平台被重新翻出，更讓黃遵僑父親自焚案的疑點再度浮上檯面，成為外界焦點。

在這場「憲妃之爭」持續延燒之際，除了陳怡珍2018年議長投票跑票的「黑紀錄」再度衝擊綠營基層觀感、陳亭妃推稱是妹妹個人行為外，黃父自焚案再被討論，讓不少台南綠營支持者感到不安。地方人士指出，這並非單純的「翻舊帳」，而是事件已過7年，陳亭妃姊妹卻始終以「抹黑、栽贓」帶過，說了無關感情與金錢，卻未完整交代來龍去脈，反讓疑雲籠罩在民眾心中。

一旦民進黨最終推陳亭妃出戰，恐成為藍營在大選關鍵時刻的攻擊材料，稍有不慎，向來被視為「民主聖地」的台南都可能翻盤。

立委林俊憲（圖中）是2026民進黨台南市長選戰熱門人選。（圖／周志龍攝）

