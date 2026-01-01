再批賴清德新年演說！國台辦：台獨必然敗亡

▲中國國台辦發言人陳斌華，1日下午回應賴清德總統的新年演說內容。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（1）日發表新年談話，以「韌性之島，希望之光」為主題，回首2025年，感謝全民面對挑戰時展現的團結與韌性，讓台灣在變動中穩健前行。對此，中國國台辦也火速回應，再批賴總統是在兜售分裂謬論。

根據《新華社》報導，國台辦發言人陳斌華1日回答記者提問，被問到賴清德在新年演說中，「大肆渲染中國擴張的野心」以及對台灣的威脅，鼓譟「強化國防及安全防衛韌性、全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制」，有何評論？

陳斌華回應，賴清德的講話充斥著謊言與妄言、敵意與惡意，再度兜售台獨分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，重彈「民主對抗威權」老調，妄圖蠱惑台灣民眾、誤導國際輿論，再次暴露其台獨立場冥頑不化、對抗思維執迷不悟，充分坐實其是不折不扣的「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」。

陳斌華指出，賴清德上台以來，違背台灣社會主流民意，頑固堅持台獨分裂立場，不斷炮製分裂謬論，蓄意升高兩岸對立，加劇台海局勢緊張。為謀取政治私利，大肆揮霍民脂民膏，大搞備戰謀獨、全民皆兵，把民眾綁上台獨戰車，把台灣推向兵兇戰危險境。

陳斌華痛批，賴清德對外部勢力一味獻媚輸誠、賣身投靠，嚴重損害台灣民眾和企業切身利益；在島內實行威權統治，肆意踐踏民主、破壞法治、禁限自由，大搞綠色恐怖、黨同伐異，製造寒蟬效應，質疑：「如此劣跡斑斑之人，有何資格和顏面奢談民主、自由、公義、團結？」

陳斌華強調，無論賴清德及民進黨當局說什麽、做什麽，都改變不了台灣是中國一部分的事實，以及台獨必然敗亡的下場。中華民族偉大復興勢不可擋，祖國完全統一必定實現。希望廣大台灣同胞看清台獨邪惡本質和嚴重危害，堅定站在歷史正確的一邊，堅決反對台獨分裂和外來干涉，同中國一道維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展，攜手開創民族復興、祖國統一的美好新局。

