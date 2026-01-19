再批關稅談判台積電移轉產能如「休克式重擊」鄭麗文批賴政府「無恥又無能」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

針對美台關稅談判承諾對美投資總額達5000億美元，包括台積電等企業自主投資2500億美元，及政府提供2500億美元融資擔保。國民黨主席鄭麗文今（19）日質疑，5000億美元佔台灣GDP達62%以上；且要求40%產能與供應鏈產能在未來三年內移到美國，形同「休克式重擊」。

行政院長卓榮泰親到桃園機場，迎接率團赴美談判關稅的行政院副院長鄭麗君。（圖／行政院）

鄭麗文今天在《中午來開匯》節目中表示，首先，為什麼去年九月日韓就已經敲定15%關稅不疊加，而我們要拖到一月中？這幾個月的落差是什麼？第二，日本投資美國5500億美金、韓國3500億，為什麼台灣是天價的5000億？以GDP規模比，台灣投5000億佔本國GDP達62%以上，韓國才佔12.8%，日本不到兩成。5000億美元對台灣是不可承受之重。

廣告 廣告

第三，鄭麗文說，這5000億元裡，還有2500億要我們的銀行信保（信用保證），這中間有嚴重的問題。哪些企業能得到貸款？去美國投什麼？最後拿誰的錢墊底？

最後，鄭麗文指出，美方要求40%台積電產能與供應鏈產能在川普任期（未來三年）移到美國。這對我們是「休克式的重擊」，民進黨怎麼還笑得出來？這等於把累積幾十年的技術、人才、資金全掏空移往美國，不留給我們活路。如果去美國投資會賺錢，殺頭生意都有人做，為什麼誘因這麼多大家卻不願去？真相是台灣如果不缺電、沒戰爭，資金會湧入。現在民進黨卻用這種方式交換，這不是台灣的問題，是無能無恥。

鄭麗文表示，現在賴政府甚至隨便答應軍購 1.25兆元台幣的空白支票，幻想讓在野黨當壞人來擋。40% 產能搬到美國是違法的、違反台灣法律的。民進黨繞過國會、黑箱作業，翻牌就要所有人吞下去，怎麼吞得下去？

更多FTNN新聞網報導

民眾黨民調逾七成支持軍購「按交貨進度付錢」 黃國昌曝美戰爭部「對遲交貨說sorry」

美台關稅降至15%疑以台積電加碼交換 許宇甄：國家談判不怕硬只怕沒有底線

鄭麗文霸氣強調「現在我主導議題」！不擔心鄭習會傷選舉「這是利多不用怕」

