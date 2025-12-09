再批高市早苗！王毅：台灣地位已被「七重鎖定」

大陸中共中央政治局委員、外交部長王毅8日在北京同德國外長瓦德富爾會談時，就台灣問題的歷史事實和法理經緯作了全面闡述，並指台灣的地位已經被「七重鎖定」。

大陸外交部長王毅8日在北京同德國外長瓦德富爾會談。（ 圖／《新華社》 ）

《新華社》8日報導，王毅表示，日本現職領導人日前竟然發出台灣有事日本就可以使用武力的荒謬言論，嚴重侵犯中國的主權和領土完整，公然違背迄今對大陸所做的承諾，直接挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序，也對亞洲乃至世界和平帶來嚴重隱患。

王毅再次强調，台灣自古以來就是中國領土。他指出，「1943年12月，中美英發表《開羅宣言》明確規定，日本戰後必須將所竊取於中國之領土台灣等歸還中國；1945年7月，中美英共同簽署、後來蘇聯參加的《波茨坦公告》第八條規定，《開羅宣言》之條件必將實施；1945年8月15日日本戰敗，日本天皇承諾忠實履行《波茨坦公告》各項規定並無條件投降。10月25日，中國政府宣布恢復對台灣行使主權，並在台北舉行中國戰區台灣省受降儀式」。

王毅表示，「1949年中華人民共和國中央人民政府取代中華民國政府成爲代表全中國的唯一合法政府，自然對包括台灣在內的全部領土行使主權。1971年第26屆聯大通過2758號决議，决定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，並立即將台灣當局的『代表』從聯合國驅逐出去。聯合國的官方法律意見確定，台灣就是中國的一個省」。

大陸外交部長王毅指台灣的地位已經被「七重鎖定」。 （資料照／《美聯社》）

王毅表示，「1972年《中日聯合聲明》規定，日本國政府承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，充分理解和尊重中國政府關於台灣是中國領土不可分割的一部分這一立場，承諾堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場。1978年《中日和平友好條約》確認，《中日聯合聲明》所表明的各項原則應予嚴格遵守」。

王毅指出，「以上一系列鐵的事實從政治上、法理上充分證明台灣就是中國領土，台灣的地位已經被『七重鎖定』。圖謀『台獨』就是分裂中國領土，支持『台獨』就是干涉中國內政，既違反中國憲法，又違反國際法」。

王毅強調，今年是中國人民抗日戰爭勝利80週年。日本作爲戰敗國，尤應深刻反省，謹言慎行。但恰恰是這個曾經殖民台灣50年、對中國人民犯下累累罪行的國家，其現職領導人竟然想藉台灣生事，企圖向大陸發出武力威脅，是可忍孰不可忍。中國人民和世界上一切愛好和平的人民，都有責任維護聯合國憲章宗旨和原則，都有義務阻止日本再軍事化甚至企圖復活軍國主義的野心。

